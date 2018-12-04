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Пєсков назвав захоплені українські кораблі "речовими доказами"

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 12:40
Пєсков назвав захоплені українські кораблі "речовими доказами"
Фото: українські катера (kerchinfo)

Пєсков порадив звертатися до слідства щодо місцезнаходження кораблів

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав захоплені українські кораблі в Керченській протоці "речовими доказами". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Я не можу відповісти на ваше запитання, це не входить в поле уваги. Це, швидше, прерогатива слідчих органів, які ведуть слідство, пред'являють звинувачення", - сказав він.

За словами Пєскова, кораблі є "речовими доказами".

"Треба звертатися до них. Наскільки ми розуміємо, кораблі є - не знаю, як це точно називається - речові докази або ще як-то. Але вони мають відношення до (кримінальної) справи, яка зараз ведеться", - зазначив прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, вчора "Мілітарний портал" повідомив, що з порту Керчі в невідомому напрямку відбуксирували українські катери. Зокрема, портал прийшов до цього висновку з фото видання kerchinfo, на якому був зображений тільки захоплений буксир. Пізніше росЗМІповідомили, що захоплені українські військові катери "Нікополь" і "Бердянськ" не переміщали з порту окупованій Керчі (Крим), а перешвартовали на іншу стінку того ж причалу.

Зазначимо, захоплених у Чорному морі моряків звинуватили у нібито порушенні кордону. За словами адвоката Миколи Полозова, їм було пред'явлено звинувачення відразу після арешту. За даними російської сторони, українські військові моряки нібито порушили державний кордон РФ. Він також зазначив, що з самого арешту не зустрічався зі своїм клієнтом, капітаном катера "Бердянськ" Денисом Гриценко.

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