У Кремлі лякливо відгукнулися на пропозицію британського політика Бориса Джонсона щодо введення іноземного контингенту в Україну і цинічно звинуватили його у розпалюванні війни.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Пєсков накинувся на Джонсона

Пєсков цинічно відповів на ідею Джонсона щодо термінового введення військ Європи в Україну.

"Для російської сторони розміщення будь-яких іноземних контингентів на території України абсолютно неприпустимо і неприйнятно. Це неодноразово говорилося на різних рівнях, у тому числі і Путіним", - каже він.

Також речник диктатора РФ назвав Джонсона тим політиком, що нібито виступає за продовження війни РФ проти України.

"Ми знаємо про Бориса Джонсона та про його деструктивну роль. Це та людина, що завадила закінченню війни у 2022 році і зберігає свій далеко не мирний настрій зараз", - брехливо зазначив Пєсков.

Ще у Кремлі заявили, що дуже часто чули подібні плани щодо введення військ з європейських столиць та від керівництва ЄС. Проте вважають це "абсолютно неприйнятним для Москви".

Джонсон про військовий контингент

Нагадаємо, що ексочільник британського уряду Борис Джонсон вважає, що європейці могли б направити своїх військових в Україну до укладення мирної угоди з РФ.

Таку думку політик висловив після виступу в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) в ефірі Sky News.

На думку Джонсона, військовий контингент могли б зібрати держави так званої "Коаліції охочих". Їхні військовослужбовці займалися б допоміжною роботою в тилу, зокрема логістикою в безпечних районах "за багато миль від лінії фронту".

Джонсон каже, що ця ідея - насамперед жест солідарності Заходу з Україною.

Також лише Україна має право вирішувати, війська яких держав запрошувати на свою землю.

"Це не залежить від Кремля - і це має вирішальне значення", - підкреслив він.