Песков бурно отреагировал на идею Джонсона о войсках Европы в Украине
В Кремле пугливо отозвались на предложение британского политика Бориса Джонсона о введении иностранного контингента в Украину и цинично обвинили его в разжигании войны.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Песков набросился на Джонсона
Песков цинично ответил на идею Джонсона о срочном введении войск Европы в Украину.
"Для российской стороны размещение каких-либо иностранных контингентов на территории Украины абсолютно недопустимо и неприемлемо. Это неоднократно говорилось на разных уровнях, в том числе и Путиным", – говорит он.
Также спикер диктатора РФ назвал Джонсона тем политиком, что якобы выступает за продолжение войны РФ против Украины.
"Мы знаем о Борисе Джонсоне и его деструктивной роли. Это тот человек, который помешал окончанию войны в 2022 году и сохраняет свое далеко не мирное настроение сейчас", - лживо отметил Песков.
Еще в Кремле заявили, что очень часто слышали подобные планы по вводу войск из европейских столиц и от руководства ЕС. Однако считают это "совершенно неприемлемым для Москвы".
Джонсон о военном контингенте
Напомним, что экс-глава британского правительства Борис Джонсон считает, что европейцы могли бы направить своих военных в Украину до заключения мирного соглашения с РФ.
Такое мнение он высказал после выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в эфире Sky News.
По мнению Джонсона, военный контингент могли бы собрать государства так называемой "Коалиции желающих". Их военнослужащие занимались вспомогательной работой в тылу, в частности логистикой в безопасных районах "за много миль от линии фронта".
Джонсон говорит, что эта идея - прежде всего жест солидарности Запада с Украиной.
Также только Украина имеет право решать, войска каких государств приглашать на свою землю.
"Это не зависит от Кремля - и это имеет решающее значение", - подчеркнул он.
Ранее РБК-Украина писало, что в Британии рассматривают детали размещения миротворческого контингента в Украине после окончания войны.
Речь идет о прогнозировании привлечения различных компонентов и в воздушном пространстве, и в наземном, и морском.
Кроме того, присутствие военного контингента других стран в Украине необходимо для обеспечения безопасности. Пока известно о более чем 10 странах, которые могут принять участие в формировании такой миссии.