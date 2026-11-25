В Кремле пугливо отозвались на предложение британского политика Бориса Джонсона о введении иностранного контингента в Украину и цинично обвинили его в разжигании войны.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Песков набросился на Джонсона

Песков цинично ответил на идею Джонсона о срочном введении войск Европы в Украину.

"Для российской стороны размещение каких-либо иностранных контингентов на территории Украины абсолютно недопустимо и неприемлемо. Это неоднократно говорилось на разных уровнях, в том числе и Путиным", – говорит он.

Также спикер диктатора РФ назвал Джонсона тем политиком, что якобы выступает за продолжение войны РФ против Украины.

"Мы знаем о Борисе Джонсоне и его деструктивной роли. Это тот человек, который помешал окончанию войны в 2022 году и сохраняет свое далеко не мирное настроение сейчас", - лживо отметил Песков.

Еще в Кремле заявили, что очень часто слышали подобные планы по вводу войск из европейских столиц и от руководства ЕС. Однако считают это "совершенно неприемлемым для Москвы".

Джонсон о военном контингенте

Напомним, что экс-глава британского правительства Борис Джонсон считает, что европейцы могли бы направить своих военных в Украину до заключения мирного соглашения с РФ.

Такое мнение он высказал после выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в эфире Sky News.

По мнению Джонсона, военный контингент могли бы собрать государства так называемой "Коалиции желающих". Их военнослужащие занимались вспомогательной работой в тылу, в частности логистикой в безопасных районах "за много миль от линии фронта".

Джонсон говорит, что эта идея - прежде всего жест солидарности Запада с Украиной.

Также только Украина имеет право решать, войска каких государств приглашать на свою землю.

"Это не зависит от Кремля - и это имеет решающее значение", - подчеркнул он.