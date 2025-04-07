У Британії озвучили нові деталі плану щодо контингенту в Україні

Наразі говорити про деталі щодо контингенту зарано, адже для цього необхідно розуміти, які будуть умови миру в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли начальники штабів збройних сил Франції та Британії генерал Тьєррі Буркхардт та адмірал Ентоні Радакін в ефірі телемарафону.

За їх словами, наразі йде підготовка щодо вирішення різних варіантів цих умов, а сам план має дуже широке поняття. Адже мова йде про прогнозування щодо залучення різних компонентів і в повітряному просторі, і в наземному, і морському.

Буркхардт згадав, що президент Володимир Зеленський подякував Франції та Британії за підтримку. Однак Зеленський також звернувся до 30 інших країн, які об’єдналися у "Коаліцію рішучих".

"Зараз говорити про план зарано, тому що потрібно знати, якими саме будуть умови миру. Але ми як військові вже на перед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. З усіх наших бесід з українськими співрозмовниками, ми бачимо, що Україна хоче миру, тому Росія повинна зупинити свою агресію" - сказав Буркхардт.

Водночас Радакін, на запитання, чи цей план містить сухопутні, морські та повітряні сили, відповів: "Абсолютно. Це буде про те, щоб дозволити Україні почати нове життя, як мирна країна, щоб ви змогли розвивати всі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море та кордон, щоб люди в Україні почували себе впевнено та відчували певність у своїй країні та майбутньому. Це те, що ми намагаємося визначити, як військові".

А ось Буркхардт зазначив, що план щодо контингенту - це дуже широке поняття.

"Мова про прогнозування щодо залучення різних компонентів, і в повітряному просторі, і в наземному, і морському. Йдеться також про відновлення Збройних сил в повному обсязі та нарощення потенціалів, тому що саме це є найсильнішою гарантією країни - ЗСУ й ми про це також говорили. Метою є надання Україні впевненості, щоб ваша держава могла знову жити" - розповів Буркхардт.

"Коаліція рішучих"

"Коаліція рішучих" - це група європейських країн, які погодилися надавати підтримку Україні у повномасштабній війні з Росією. Основною ініціативою союзників є відправка миротворчого контингенту в Україну.

Про створення коаліції заявив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025 року.

Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Днями у Києві відбулась зустріч представників коаліції. Детальніше про зустріч можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.