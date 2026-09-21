PESEL у Польщі для українців: хто має право та які документи потрібні

Українці, які перебувають у Польщі через війну, можуть отримати номер PESEL та довірений профіль. Вони дають змогу користуватися державними та медичними послугами, отримувати соціальну допомогу, а також вирішувати багато офіційних питань онлайн.

РБК-Україна із посиланням на Gov.pl розповідає, хто може оформити PESEL, які документи для цього потрібні та куди звертатися.

Хто може отримати PESEL

Номер PESEL можуть отримати люди, які після 24 лютого 2022 року прибули до Польщі з України або через інші країни у зв'язку з бойовими діями та:

мають громадянство України;

є чоловіком або дружиною громадянина України, але не мають громадянства України чи Польщі;

мають українське громадянство та карту поляка;

є найближчими родичами людини з українським громадянством і картою поляка.

При цьому необов'язково в'їжджати до Польщі безпосередньо з України.

PESEL не можуть отримати українці, які вже мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання, статус довгострокового резидента ЄС, статус біженця, додатковий або гуманітарний захист чи дозвіл на толерантне перебування.

Також оформлення неможливе для тих, хто подав заяву на міжнародний захист у Польщі або заявив про намір її подати.

Які документи потрібні

Для оформлення потрібно підготувати:

заяву на отримання номера PESEL;

документ, що підтверджує особу та дані, зазначені в заяві;

кольорову фотографію 35×45 мм;

дані про ім'я та прізвище, дату й місце народження, країну народження та громадянство;

дату в'їзду до Польщі;

український ідентифікаційний номер, якщо він є.

Якщо PESEL оформлюють для дитини, потрібно також надати дані батьків або людини, яка фактично здійснює опіку.

Під час подання заяви в заявника візьмуть відбитки пальців. Для дітей до 12 років їх не беруть.

Як отримати довірений профіль

Разом із заявою на PESEL повнолітня людина може подати згоду на підтвердження довіреного профілю.

Для цього потрібні:

польський номер мобільного оператора, яким користується заявник;

електронна пошта.

На номер телефону надійде SMS із одноразовим кодом, а на електронну пошту - ще один код. Після підтвердження профілю людина отримає інформацію про його створення.

Довірений профіль дає змогу користуватися багатьма державними електронними послугами без особистого відвідування установ.

Куди подавати заяву

Заяву потрібно подати особисто в адміністрації будь-якої ґміни в Польщі.

З собою потрібно мати необхідні документи та фотографію. Послуга безкоштовна.

Після оформлення заявник отримає роздруківку з підтвердженням надання номера PESEL.

Якщо людина не вказала в заяві бажання підтвердити довірений профіль або його не вдалося підтвердити з технічних причин, це можна зробити окремо в адміністрації ґміни.