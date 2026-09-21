PESEL в Польше для украинцев: кто имеет право и какие документы нужны

Украинцы, которые находятся в Польше из-за войны войны, могут получить номер PESEL и доверенный профиль. Они позволяют пользоваться государственными и медицинскими услугами, получать социальную помощь, а также решать многие официальные вопросы онлайн.

РБК-Украина со ссылкой на Gov.pl рассказывает, кто может оформить PESEL, какие документы для этого нужны и куда обращаться.

Кто может получить PESEL

Номер PESEL могут получить люди, после 24 февраля 2022 года прибыли в Польшу из Украины или через другие страны в связи с боевыми действиями и:

имеют гражданство Украины;

является супругом гражданина Украины, но не имеют гражданства Украины или Польши;

имеют украинское гражданство и карту поляка;

являются ближайшими родственниками человека с украинским гражданством и картой поляка.

При этом необязательно въезжать в Польшу прямо из Украины.

PESEL не могут получить украинцы, уже имеющие разрешение на постоянное или временное проживание, статус долгосрочного резидента ЕС, статус беженца, дополнительную или гуманитарную защиту или разрешение на толерантное пребывание.

Также оформление невозможно для тех, кто подал заявление на международную защиту в Польше или заявил о намерении его подать.

Какие документы нужны

Для оформления нужно подготовить:

заявление на получение номера PESEL;

документ, подтверждающий личность и данные, указанные в заявлении;

цветная фотография 35×45 мм;

данные об имени и фамилии, дате и месте рождения, стране рождения и гражданстве;

дату въезда в Польшу;

украинский идентификационный номер, если он есть.

Если PESEL оформляют для ребенка, нужно также предоставить данные родителей или человека, фактически осуществляющего опеку.

При подаче заявления у заявителя возьмут отпечатки пальцев. Для детей до 12 лет их не принимают.

Как получить доверенный профиль

Вместе с заявлением на PESEL совершеннолетний человек может дать согласие на подтверждение доверенного профиля.

Для этого нужны:

польский номер мобильного оператора, которым пользуется заявитель;

электронной почты.

На номер телефона поступит SMS с одноразовым кодом, а на электронную почту - еще один код. После подтверждения профиля человек получит информацию о его создании.

Доверенный профиль позволяет пользоваться многими государственными электронными услугами без личного посещения учреждений.

Куда подавать заявление

Заявление нужно подать лично в администрации любой гмины в Польше.

С собой необходимо иметь необходимые документы и фотографию. Услуга бесплатная.

После оформления заявитель получит распечатку с подтверждением предоставления номера PESEL.

Если человек не указал в заявлении желание подтвердить доверенный профиль или его не удалось подтвердить по техническим причинам, это можно сделать отдельно в администрации гмины.