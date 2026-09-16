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У Польщі підвищать мінімальну зарплату: скільки платитимуть у 2027 році

15:25 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
У Польщі підвищать мінімальну зарплату: скільки платитимуть у 2027 році Уряд у Польщі встановив новий рівень мінімальної зарплати на 2027-й (фото: Getty Images)
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У Польщі з 1 січня 2027 року зросте мінімальна заробітна плата. Уряд встановив її на рівні 4 950 злотих брутто, а мінімальну погодинну ставку підвищать до 32,30 злотих.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Bankier.pl.

Якою буде мінімальна зарплата у 2027 році

З 1 січня 2027 року в Польщі встановлюються:

  • мінімальна заробітна плата - 4 950 злотих брутто;
  • мінімальна погодинна ставка - 32,30 злотих брутто.

Наразі мінімальна зарплата в Польщі становить 4 806 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка - 31,40 злотих. Таким чином, у 2027 році мінімальна зарплата зросте на 144 злотих, а погодинна ставка - на 0,90 злотого.

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Чому уряд сам визначив розмір виплат

Розмір мінімальної зарплати обговорювали в Раді соціального діалогу, однак представники працівників і роботодавців не змогли досягти домовленості.

Профспілки пропонували встановити мінімальну зарплату щонайменше на рівні 5 200 злотих. Сторона роботодавців виступала за те, щоб підвищення не перевищувало пропозицію уряду.

Через відсутність консенсусу остаточне рішення ухвалила Рада міністрів. За законом уряд мав визначити розмір мінімальної зарплати та погодинної ставки до 15 вересня.

Як змінювалася мінімальна зарплата

За останні 10 років мінімальна зарплата в Польщі зросла на 3 056 злотих - із 1 750 злотих у 2015 році до 4 806 злотих у 2026 році.

Найбільші підвищення припали на 2023 та 2024 роки, коли мінімальну зарплату переглядали двічі на рік.

У 2023 році вона становила 3 490 злотих із 1 січня та 3 600 злотих із 1 липня. У 2024 році - 4 242 та 4 300 злотих відповідно.

У 2025 році мінімальну зарплату підвищили до 4 666 злотих, а згодом - до 4 806 злотих брутто. Сума, яку працівник отримував "на руки", становила близько 3 605 злотих.

Мінімальна погодинна ставка для певних цивільно-правових договорів у 2026 році становить 31,40 злотих брутто.

Зарплата в Польщі

У серпні 2026-го середня зарплата в Польщі становила 9 966 злотих брутто. Втім, на практиці половина працівників отримувала не більше 7 690 злотих. Найбільше заробляли у видобувній та цифровій сферах, а от в невеликих компаніях зарплати були значно нижчі.

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