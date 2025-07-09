Пес важко дихає? Коли це може бути тепловий удар та що робити негайно

У спеку собаки потерпають не менше за людей. І якщо людина може сказати, що їй зле, то пес - ні. Саме тому власник має вміти вчасно охолодити тварину та розпізнати ознаки перегріву, які можуть бути смертельно небезпечними.
Як вчасно розпізнати тепловий удар у собаки та правильно охолодити тварину у жаркі дні, розповідає РБК-Україна.
Тепловий удар у собаки може виникнути буквально за 10-15 хвилин перебування на сонці або у нагрітій квартирі. Ризики особливо високі у літніх псів, собак із плескатою мордою (мопси, бульдоги), а також у тварин із зайвою вагою.
Перегрів - це не просто задишка, а реальна загроза життю. У ветеринарній практиці це стан, при якому температура тіла тварини перевищує 40-41 градус.
Основні симптоми:
Якщо з'являється хоча б кілька з цих ознак - це невідкладний стан. Треба діяти одразу.
Тепловий удар в собаки - це дуже небезпечний стан (фото: Freepik)
Завжди має бути вода
Створіть прохолодне місце
Зволожуйте лапи та живіт
Не вигулюйте у спеку
Деякі собаки більш схильні до швидкого нагрівання (фото: Freepik)
Не занурюйте собаку в крижану воду - це викличе судинний спазм
Не давайте парацетамол чи ліки для людей - це токсично
Не залишайте намордник у спеку - пес повинен вільно дихати
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Під час написання матеріалу були використані джерела: поради American Kennel Club, VCA Animal Hospitals, PetMD.com