Пес важко дихає? Коли це може бути тепловий удар та що робити негайно

Як розпізнати тепловий удар у собаки

Тепловий удар у собаки може виникнути буквально за 10-15 хвилин перебування на сонці або у нагрітій квартирі. Ризики особливо високі у літніх псів, собак із плескатою мордою (мопси, бульдоги), а також у тварин із зайвою вагою.

Перегрів - це не просто задишка, а реальна загроза життю. У ветеринарній практиці це стан, при якому температура тіла тварини перевищує 40-41 градус.

Основні симптоми:

Швидке важке дихання (пес “хапає” повітря)

Надмірне слиновиділення

Темно-червоні або синюваті ясна

Відмова від їжі, млявість

Блювота або пронос

Втрачена координація, хитка хода

Судоми або втрата свідомості

Якщо з'являється хоча б кілька з цих ознак - це невідкладний стан. Треба діяти одразу.

Тепловий удар в собаки - це дуже небезпечний стан (фото: Freepik)

Як охолодити собаку в спеку

Завжди має бути вода

Слідкуйте, щоб миска з водою була повна і в тіні.

Міняйте воду кожні кілька годин, якщо вона тепла.

Можна дати декілька кубиків льоду або зробити льодовий бульйон (відвар без солі, заморожений у формі).

Створіть прохолодне місце

Тримайте собаку в темному, провітрюваному приміщенні.

Не залишайте в авто навіть на кілька хвилин!

Мокрий рушник або килимок з ефектом охолодження (можна купити або зробити самостійно).

Зволожуйте лапи та живіт

Протирайте живіт, лапи, пахви та вуха мокрою ганчіркою.

Можна змочити шерсть, але не холодною водою.

Не вигулюйте у спеку

Прогулянки лише до 9:00 ранку і після 20:00.

Не бігайте з собакою.

Уникайте гарячого асфальту - собака може обпекти подушечки на лапках.

Що робити при тепловому ударі у собаки

Негайно перемістіть тварину в тінь або прохолодне приміщення

Охолодіть воду для пиття, дайте трохи попити (але не заливати!)

Покладіть мокрий рушник на живіт або лапи

Обприскайте водою або зробіть прохолодний компрес (НЕ класти лід напряму!)

Термометр у прямій кишці: якщо температура понад 40 градусів - звертайтесь до ветеринара негайно

Які породи у групі ризику

Мопс, французький бульдог, бостон-тер'єр, персидські коти

Літні тварини (7+ років)

Собаки з ожирінням

Чорні або темношерсті породи

Деякі собаки більш схильні до швидкого нагрівання (фото: Freepik)

Що робити категорично не можна

Не занурюйте собаку в крижану воду - це викличе судинний спазм

Не давайте парацетамол чи ліки для людей - це токсично

Не залишайте намордник у спеку - пес повинен вільно дихати