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Пес важко дихає? Коли це може бути тепловий удар та що робити негайно

Як розпізнати у собаки тепловий удар і що робити негайно (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У спеку собаки потерпають не менше за людей. І якщо людина може сказати, що їй зле, то пес - ні. Саме тому власник має вміти вчасно охолодити тварину та розпізнати ознаки перегріву, які можуть бути смертельно небезпечними.

Як вчасно розпізнати тепловий удар у собаки та правильно охолодити тварину у жаркі дні, розповідає РБК-Україна.

Як розпізнати тепловий удар у собаки

Тепловий удар у собаки може виникнути буквально за 10-15 хвилин перебування на сонці або у нагрітій квартирі. Ризики особливо високі у літніх псів, собак із плескатою мордою (мопси, бульдоги), а також у тварин із зайвою вагою.

Перегрів - це не просто задишка, а реальна загроза життю. У ветеринарній практиці це стан, при якому температура тіла тварини перевищує 40-41 градус.

Основні симптоми:

  • Швидке важке дихання (пес “хапає” повітря)
  • Надмірне слиновиділення
  • Темно-червоні або синюваті ясна
  • Відмова від їжі, млявість
  • Блювота або пронос
  • Втрачена координація, хитка хода
  • Судоми або втрата свідомості

Якщо з'являється хоча б кілька з цих ознак - це невідкладний стан. Треба діяти одразу.

Тепловий удар в собаки - це дуже небезпечний стан (фото: Freepik)

Як охолодити собаку в спеку

Завжди має бути вода

  • Слідкуйте, щоб миска з водою була повна і в тіні.
  • Міняйте воду кожні кілька годин, якщо вона тепла.
  • Можна дати декілька кубиків льоду або зробити льодовий бульйон (відвар без солі, заморожений у формі).

Створіть прохолодне місце

  • Тримайте собаку в темному, провітрюваному приміщенні.
  • Не залишайте в авто навіть на кілька хвилин!
  • Мокрий рушник або килимок з ефектом охолодження (можна купити або зробити самостійно).

Зволожуйте лапи та живіт

  • Протирайте живіт, лапи, пахви та вуха мокрою ганчіркою.
  • Можна змочити шерсть, але не холодною водою.

Не вигулюйте у спеку

  • Прогулянки лише до 9:00 ранку і після 20:00.
  • Не бігайте з собакою.
  • Уникайте гарячого асфальту - собака може обпекти подушечки на лапках.

Що робити при тепловому ударі у собаки

  • Негайно перемістіть тварину в тінь або прохолодне приміщення
  • Охолодіть воду для пиття, дайте трохи попити (але не заливати!)
  • Покладіть мокрий рушник на живіт або лапи
  • Обприскайте водою або зробіть прохолодний компрес (НЕ класти лід напряму!)
  • Термометр у прямій кишці: якщо температура понад 40 градусів - звертайтесь до ветеринара негайно

Які породи у групі ризику

  • Мопс, французький бульдог, бостон-тер'єр, персидські коти
  • Літні тварини (7+ років)
  • Собаки з ожирінням
  • Чорні або темношерсті породи

Деякі собаки більш схильні до швидкого нагрівання (фото: Freepik)

Що робити категорично не можна

Не занурюйте собаку в крижану воду - це викличе судинний спазм

Не давайте парацетамол чи ліки для людей - це токсично

Не залишайте намордник у спеку - пес повинен вільно дихати

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Під час написання матеріалу були використані джерела: поради American Kennel Club, VCA Animal Hospitals, PetMD.com

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