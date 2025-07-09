Собака тяжело дышит? Когда это может быть тепловой удар и что делать немедленно

В жару собаки страдают не меньше людей. И если человек может сказать, что ему плохо, то пес - нет. Именно поэтому владелец должен уметь вовремя охладить животное и распознать признаки перегрева, которые могут быть смертельно опасными.
Как вовремя распознать тепловой удар у собаки и правильно охладить животное в жаркие дни, рассказывает РБК-Украина.
Тепловой удар у собаки может возникнуть буквально за 10-15 минут пребывания на солнце или в нагретой квартире. Риски особенно высоки у пожилых кобелей, собак с приплюснутой мордой (мопсы, бульдоги), а также у животных с лишним весом.
Перегрев - это не просто одышка, а реальная угроза жизни. В ветеринарной практике это состояние, при котором температура тела животного превышает 40-41 градус.
Основные симптомы:
Если появляется хотя бы несколько из этих признаков - это неотложное состояние. Надо действовать сразу.
Тепловой удар у собаки - это очень опасное состояние (фото: Freepik)
Всегда должна быть вода
Создайте прохладное место
Увлажняйте лапы и живот
Не выгуливайте в жару
Некоторые собаки более склонны к быстрому нагреву (фото: Freepik)
Не погружайте собаку в ледяную воду - это вызовет сосудистый спазм
Не давайте парацетамол или лекарства для людей - это токсично
Не оставляйте намордник в жару - пес должен свободно дышать
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При написании материала были использованы источники: советы American Kennel Club, VCA Animal Hospitals, PetMD.com