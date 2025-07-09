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Собака тяжело дышит? Когда это может быть тепловой удар и что делать немедленно

Как распознать у собаки тепловой удар и что делать немедленно (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В жару собаки страдают не меньше людей. И если человек может сказать, что ему плохо, то пес - нет. Именно поэтому владелец должен уметь вовремя охладить животное и распознать признаки перегрева, которые могут быть смертельно опасными.

Как вовремя распознать тепловой удар у собаки и правильно охладить животное в жаркие дни, рассказывает РБК-Украина.

Как распознать тепловой удар у собаки

Тепловой удар у собаки может возникнуть буквально за 10-15 минут пребывания на солнце или в нагретой квартире. Риски особенно высоки у пожилых кобелей, собак с приплюснутой мордой (мопсы, бульдоги), а также у животных с лишним весом.

Перегрев - это не просто одышка, а реальная угроза жизни. В ветеринарной практике это состояние, при котором температура тела животного превышает 40-41 градус.

Основные симптомы:

  • Быстрое тяжелое дыхание (пес "хватает" воздух)
  • Чрезмерное слюноотделение
  • Темно-красные или синеватые десны
  • Отказ от еды, вялость
  • Рвота или понос
  • Потерянная координация, шаткая походка
  • Судороги или потеря сознания

Если появляется хотя бы несколько из этих признаков - это неотложное состояние. Надо действовать сразу.

Тепловой удар у собаки - это очень опасное состояние (фото: Freepik)

Как охладить собаку в жару

Всегда должна быть вода

  • Следите, чтобы миска с водой была полная и в тени.
  • Меняйте воду каждые несколько часов, если она теплая.
  • Можно дать несколько кубиков льда или сделать ледовый бульон (отвар без соли, замороженный в форме).

Создайте прохладное место

  • Держите собаку в темном, проветриваемом помещении.
  • Не оставляйте в авто даже на несколько минут!
  • Мокрое полотенце или коврик с эффектом охлаждения (можно купить или сделать самостоятельно).

Увлажняйте лапы и живот

  • Протирайте живот, лапы, подмышки и уши мокрой тряпкой.
  • Можно смочить шерсть, но не холодной водой.

Не выгуливайте в жару

  • Прогулки только до 9:00 утра и после 20:00.
  • Не бегайте с собакой.
  • Избегайте горячего асфальта - собака может обжечь подушечки на лапках.

Что делать при тепловом ударе у собаки

  • Немедленно переместите животное в тень или прохладное помещение
  • Охладите воду для питья, дайте немного попить (но не заливать!)
  • Положите мокрое полотенце на живот или лапы
  • Опрыскайте водой или сделайте прохладный компресс (НЕ класть лед напрямую!)
  • Термометр в прямой кишке: если температура более 40 градусов - обращайтесь к ветеринару немедленно

Какие породы в группе риска

  • Мопс, французский бульдог, бостон-терьер, персидские кошки
  • Пожилые животные (7+ лет)
  • Собаки с ожирением
  • Черные или темношерстные породы

Некоторые собаки более склонны к быстрому нагреву (фото: Freepik)

Что делать категорически нельзя

Не погружайте собаку в ледяную воду - это вызовет сосудистый спазм

Не давайте парацетамол или лекарства для людей - это токсично

Не оставляйте намордник в жару - пес должен свободно дышать

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При написании материала были использованы источники: советы American Kennel Club, VCA Animal Hospitals, PetMD.com

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