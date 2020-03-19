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Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали еще в одной стране

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 15:24
Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали еще в одной стране
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

От вируса умер 70-летний мужчина

В Хорватии зафиксировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Dubrovnik Times.

Сообщается, что умершим является 70-летний мужчина.

"Умерший 70-летний мужчина был инфицирован коронавирусом. Проводятся проверки, чтобы определить, страдал ли он от других хронических болезней или причиной смерти стал только коронавирус", - заявил главы больницы города Пула.

Общее число заболевших в Хорватии достигает 102.

Напомним, с 19 марта Хорватия усилила карантинные меры из-за распространения коронавируса. В частности, в стране отменяются все публичные собрания и мероприятия, прекращается работа музеев, театров и кинотеатров, а также останавливается функционирование заведений общественного питания.

Кроме того, в Хорватии коронавирусом заразились двое врачей. Один из них - врач в Университетском госпитальном центре в Загребе, а другой - в психиатрической больнице Врапце в Загребе.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса.

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