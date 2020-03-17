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В Хорватии коронавирусом заразились двое врачей

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 15:46
В Хорватии коронавирусом заразились двое врачей
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Двое инфицированных врачей находятся в Загребе

В Хорватии коронавирусом COVID-19 заразились двое врачей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Croatia Week.

Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берос заявил, что двое инфицированных врачей находятся в Загребе.

"Один из них - врач в Университетском госпитальном центре в Загребе, а другой - в психиатрической больнице Врапце в Загребе", - отметил министр.

По состоянию на 17 марта в Хорватии общее число зараженных коронавирусом достигло 65 человек.

Напомним, один из основных претендентов на пост главы немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заразился коронавирусом. Он заявил, что будет находиться на домашнем карантине до конца следующей недели.

Кроме того, у двух сотрудников штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения обнаружили коронавирус. Это первые случаи заражения коронавирусом среди сотрудников ВОЗ в Женеве.

В связи с пандемией коронавируса количество заболевших в мире превысило 180 тысяч человек. Более семи тысяч человек умерли. Отмечается, что Испания является четвертой страной в мире по количество зараженных коронавирусом.

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