ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перший випадок смерті від коронавірусу зафіксували ще в одній країні

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 15:24
Перший випадок смерті від коронавірусу зафіксували ще в одній країні
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Від вірусу помер 70-річний чоловік

У Хорватії зафіксували перший випадок смерті від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Dubrovnik Times.

Повідомляється, що померлим є 70-річний чоловік.

"Помер 70-річний чоловік був інфікований коронавірусом. Проводяться перевірки, щоб визначити, чи страждав він від інших хронічних хвороб або причиною смерті став тільки коронавірус", - заявив глави лікарні міста Пула.

Загальне число хворих в Хорватії досягає 102.

Нагадаємо, з 19 березня Хорватія посилила карантинні заходи з поширення коронавіруса. Зокрема, в країні скасовуються всі публічні зібрання і заходи, припиняється робота музеїв, театрів і кінотеатрів, а також зупиняється функціонування закладів громадського харчування.

Крім того, в Хорватії коронавірусом заразилися двоє лікарів. Один з них - лікар в Університетському госпітальному центрі в Загребі, а інший - в психіатричній лікарні Врапце в Загребі.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 19 березня В Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару
Новини України ХорватияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся