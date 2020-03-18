ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хорватия закрывает все магазины, кроме продуктовых

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 21:08
Хорватия закрывает все магазины, кроме продуктовых
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В стране закроют заведения общественного питания и непродуктовые магазины

В Хорватии с 19 марта усилят карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Хорватии.

Сегодня хорватское правительство приняло решение о введении специальных карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса. В частности, в стране отменяются все публичные собрания и мероприятия, прекращается работа части служб, таких как музеи, театры и кинотеатры, а также останавливается функционирование заведений общественного питания.

Также будет приостановлена работа всех магазинов, кроме продуктовых, магазинов средств гигиены, аптек, АЗС, пекарен, специализированных детских магазинов и зоомагазинов.

Кроме того, в Хорватии временно остановят работу спортзалов, физкультурно-оздоровительных центров, танцевальных школ, детских и других мастерских. Религиозные собрания также запрещены.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп в связи с пандемией коронавируса объявил о закрытии несущественных магазинов, в частности ресторанов, баров и кинотеатров. При этом останутся работать продуктовые магазины и аптеки.

Также РБК-Украина писало, что правительство Швейцарии временно остановило выдачу шенгенских и национальных виз из-за пандемии коронавируса. Выдача виз не будет происходить в течение 3 месяцев.

Зеленский и Дуда обсудили усилия по предотвращению негативных последствий от коронавируса Коронавирус у Шахова: проверят всех контактных лиц
Новости Украины карантинХорватияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь