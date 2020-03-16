Первый случай коронавируса подтвердили в новой стране

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в Сомали. Об этом сообщила министра здравоохранения Сомали Фавзия Абикар Нур в Twitter.

Официально первый случай коронавируса был подтвержден 16 марта. По словам главы минздрава, позитивный результат дал один из четырех человек, который ранее был помещен на карантин.

"После карантина и тестирования четырех сомалийцев, приехавших из Китая на прошлой неделе, мы подтверждаем, что один из них оказался положительным на коронавирус. Министерство работает над борьбой с этой болезнью", - написала Фавзия Абикар Нур.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз закроет почти все внешние границы в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Исключением станут Швейцария, Исландия, Норвегия и Великобритания.

Кроме этого РБК-Украина писало, что за прошлые сутки, 15 марта, в Испании коронавирусом заболели около 1 тысячи человек. Всего в стране количество инфицированных приближается к 9 тысячам. Из них около 300 человек умерли.

Отметим, в Украине 16 марта массового в городах усиливают меры карантина из-за распространения коронавируса. В частности, в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Полтаве, Николаеве, Ужгороде, Ивано-Франковске с завтрашнего дня закрывают все ТРЦ, магазины и общепиты.