Перший випадок коронавірусу підтвердили в новій країні

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили в Сомалі. Про це повідомила міністра охорони здоров'я Сомалі Фавзі Абикар Нур Twitter.

Офіційно перший випадок коронавіруса був підтверджений 16 березня. За словами глави моз, позитивний результат дав один з чотирьох чоловік, який раніше був поміщений на карантин.

"Після карантину і тестування чотирьох сомалійців, які приїхали з Китаю минулого тижня, ми підтверджуємо, що один з них виявився позитивним на коронавірус. Міністерство працює над боротьбою з цією хворобою", - написала Фавзі Абикар Нур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз закриє майже всі зовнішні кордони у зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19. Винятком стануть Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Великобританія.

Крім цього РБК-Україна писало, що за минулу добу, 15 березня, в Іспанії коронавірусом захворіли близько 1 тисячі осіб. Всього в країні кількість інфікованих наближається до 9 тисяч. З них близько 300 осіб померли.

Відзначимо, в Україні 16 березня в містах масового посилюють заходи карантину через поширення коронавірусу. Зокрема, в Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Полтаві, Миколаєві, Ужгороді, Івано-Франківську з завтрашнього дня закривають усі ТРЦ, магазини та заклади громадського харчування.