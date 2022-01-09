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"Первый раунд": сегодня в Женеве США обсудят с Россией "гарантии безопасности"

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 января, в Женеве состоятся переговоры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по "гарантиям безопасности". Вопросы будут обсуждать в узком составе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

"Россия идет на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Москве не исключают того, что обсуждение с США относительно "гарантий безопасности" могут ограничиться лишь одной встречей, если Штаты не будут выслушивать аргументы Кремля.

В то же время Россия рассчитывает договориться "без пауз".

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