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"Перший раунд": сьогодні в Женеві США обговорять із Росією "гарантії безпеки"

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 січня, у Женеві відбудуться переговори Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки щодо "гарантій безпеки". Питання обговорюватимуть у вузькому складі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

"Росія йде на переговори зі США щодо гарантій безпеки з робочим настроєм", - заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Москві не виключають того, що обговорення з США щодо "гарантій безпеки" можуть обмежитись лише однією зустріччю, якщо Штати не вислуховуватимуть аргументи Кремля.

Водночас Росія розраховує домовитись "без пауз".

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