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Кто первый получит вакцину от коронавируса: ВОЗ назвала три категории пациентов

Новости » Коронавирус     18.06.2020 - 16:19
Кто первый получит вакцину от коронавируса: ВОЗ назвала три категории пациентов
Фото: бутылочки с лекарством (freepik)

ВОЗ надеется, что до конца года будут произведены сотни миллионов доз вакцины

Всемирная организация здравоохранения разрабатывает рекомендации касательно категорий людей, которые должны будут получить вакцину от коронавируса в первую очередь. Предварительно приоритетный доступ к вакцине будет отдаваться трем категориям пациентов.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам главного ученого ВОЗ Сумьи Сваминатан, приоритет будет отдаваться:

  • людям, работающим на передовой в борьбе с коронавирусом, таким как медики или полиция;
  • людям из категории особо уязвимых пациентов, в том числе пожилым или с сопутствующими заболеваниями;
  • людям, которые работают или живут в местах с высокой степенью передачи вируса, таких как тюрьмы или дома престарелых.

ВОЗ надеется, что в этом году будет произведено несколько сотен миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года - 2 млрд доз.

"Я надеюсь, я настроена оптимистично. Но разработка вакцин - это сложное дело, она сопряжена с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много вакцин и платформ для их разработки, поэтому, даже если первая или вторая потерпят неудачу, мы не должны терять надежду, мы не должны сдаваться", - заявила Сваминатан.

В настоящее время в мире разрабатывается более 130 потенциальных вакцин против коронавируса.

Одной из самых перспективных ученые называют вакцину, которую разрабатывает Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, фармгигант обещает создать первые 30 млн доз уже в сентябре.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Вакцина
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