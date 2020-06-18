Кто первый получит вакцину от коронавируса: ВОЗ назвала три категории пациентов

ВОЗ надеется, что до конца года будут произведены сотни миллионов доз вакцины
Всемирная организация здравоохранения разрабатывает рекомендации касательно категорий людей, которые должны будут получить вакцину от коронавируса в первую очередь. Предварительно приоритетный доступ к вакцине будет отдаваться трем категориям пациентов.
Об этом сообщает The New York Times.
По словам главного ученого ВОЗ Сумьи Сваминатан, приоритет будет отдаваться:
ВОЗ надеется, что в этом году будет произведено несколько сотен миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года - 2 млрд доз.
"Я надеюсь, я настроена оптимистично. Но разработка вакцин - это сложное дело, она сопряжена с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много вакцин и платформ для их разработки, поэтому, даже если первая или вторая потерпят неудачу, мы не должны терять надежду, мы не должны сдаваться", - заявила Сваминатан.
В настоящее время в мире разрабатывается более 130 потенциальных вакцин против коронавируса.
Одной из самых перспективных ученые называют вакцину, которую разрабатывает Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, фармгигант обещает создать первые 30 млн доз уже в сентябре.
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Автор: Роман Калиниченко