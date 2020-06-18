Хто перший отримає вакцину від коронавірусу: ВООЗ назвала три категорії пацієнтів

ВООЗ сподівається, що до кінця року будуть вироблені сотні мільйонів доз вакцини
Всесвітня організація охорони здоров'я розробляє рекомендації щодо категорій людей, які повинні будуть отримати вакцину від коронавіруса в першу чергу. Попередньо пріоритетний доступ до вакцини буде віддаватися трьом категоріям пацієнтів.
Про це повідомляє The New York Times.
За словами головного вченого ВООЗ Сум'ї Свамінатан, пріоритет буде віддаватися:
ВООЗ сподівається, що цього року буде створено кілька сотень мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - 2 млрд доз.
"Я сподіваюся, я налаштована оптимістично. Але розробка вакцин - це складна справа, вона пов'язане з великою невизначеністю. Добре, що у нас багато вакцин і платформ для їх розробки, тому, навіть якщо перша або друга зазнають невдачі, ми не повинні втрачати надію, ми не повинні здаватися", - заявила Свамінатан.
Зараз у світі розробляється понад 130 потенційних вакцин проти коронавірусу.
Однією з найперспективніших вчені називають вакцину, яку розробляє Британська фармацевтична компанія AstraZeneca, фармгігант обіцяє створити перші 30 млн доз вже у вересні.
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Автор: Роман Калиниченко