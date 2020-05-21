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Британская фармкомпания обещает вакцину от коронавируса через три месяца

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 09:59
Британская фармкомпания обещает вакцину от коронавируса через три месяца
Фото: первые 30 млн доз лекарства могут будут готовы уже в сентябре (freepik)

На первом этапе вакцина будет доступна только британцам

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca получила от США более 1 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса. В компании утверждают, что первые 30 млн доз будут доступны уже в сентябре.

Об этом сообщает Bloomberg.

Деньги выделило Управление перспективных исследований и разработок в области биомедицины США (BARDA), компания получила возможность произвести 1 миллиард доз.

Отмечается, что Оксфордская вакцина является одной из самых перспективных в мире, и AstraZeneca заявляет, первые 30 млн доз лекарства будут готовы уже в сентябре. До конца года в компании намерены изготовить 100 млн доз.

На первом этапе вакцина будет доступна только британцам. При этом в компании заявили, что работают над тем, чтобы "обеспечить широкую и справедливую поставку вакцины по всему миру без прибыли во время пандемии".

BARDA также предоставила финансирование французскому фармацевтическому гиганту Sanofi . Вакцина, разработанная компанией, вероятно, пойдет в первую очередь американцам.

Напомним, после заявлений Sanofi о приоритетности первой партии вакцины для Соединенных Штатов Америки, компания подверглась жесткой критике со стороны французского правительства. В Елисейском дворце заявили, что потенциальная вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех стран мира.

Ранее в Оксфордском университете пообещали, что лекарство от SARS-CoV-2 будет недорогим и доступным.

Также РБК-Украина сообщало, что американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала первые результаты испытаний вакцины на людях. В первой фазе испытания были выявлены положительные признаки потенциальной возможности предотвращения заражения.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ВакцинаКоронавирус
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