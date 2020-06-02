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ВОЗ назвала число разрабатываемых в мире вакцин против коронавируса

Новости » Коронавирус     02.06.2020 - 19:57
ВОЗ назвала число разрабатываемых в мире вакцин против коронавируса
Фото: вакцина против коронавируса (иллюстрация freepik)

В мире разрабатывают 133 вакцины против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывают 133 потенциальных вакцины против COVID-19. Большинство из них находятся на доклинической стадии испытаний.

Об этом пишет CNN.

Как отмечается, 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае. При этом 123 из них находятся на доклинической стадии испытаний, в частности, в Токийском университете, университете Тулэйн, университете Альберты и университете Питтсбурга.

Как сообщалось, Украина своей вакцины не разрабатывает, поскольку в стране сегодня нет необходимых лабораторных мощностей для ее разработки.

Напомним, Евросоюз выделил один миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса.

Кроме того, Франция и Германия выделили 1,025 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Британская фармкомпания обещает вакцину от коронавируса уже через три месяца.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ВОЗВакцинаКоронавирус
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