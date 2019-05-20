Первый день Зеленского: как прошла инаугурация шестого президента Украины

С самого утра понедельника правительственный квартал со всех сторон оцепили кордоны силовиков. Под Верховную раду полицейские пропускали только журналистов. Доступ к площади Конституции преградили невысоким забором, за которым ближе к Мариинскому парку расположились желающие поприветствовать нового президента. Людей собралось не менее тысячи человек. Некоторые из них пришли с государственными флагами.

В толпе выделялся пожилой мужчина в костюме священника с символикой избирательной кампании Владимира Зеленского. В руках он держал табличку с надписями "Вова, ты – Кобзарь, воскрес" и "Мир – наша песня".

– Это гимн Кривого Рога, – убеждал он журналистов. – Возьмите у меня номер телефона.

Неподалеку расположились несколько людей с большим баннером "Возвращение Саакашвили – гарантия изменений!". У них возник конфликт с сотрудниками полиции и Управления госохраны. Один из правоохранителей в штатском обвинил женщину из группы поддержки бывшего главы Одесской ОГА в нападении и заявил, что она пыталась завладеть его табельным оружием. Конфликт исчерпался словесной перепалкой, обошлось без задержаний.

Фото: РБК-Украина

Большинство собравшихся были настроены миролюбиво. Однако, когда в здание парламента шел министр внутренних дел Арсен Аваков вместе с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, толпа начала негодовать и скандировать "Ганьба Супрун!". На площадь Конституции также прибыли соратники Зеленского по студии "95 квартал".

– Сегодня у нас праздник. У него все получилось!, – улыбаясь сказал актер Мика Фаталов.

С оглядкой на яркую избирательную кампанию многие журналисты ожидали, что Зеленский удивит публику экстравагантным прибытием на собственную инаугурацию. Когда перед зданием парламента появился невысокий мужчина в костюме на электросамокате медиазона насторожилась, но напрасно. Новоизбранный президент ближе к десяти утра зашел в Мариинский парк в сопровождении охраны под крики "Молодец!" и "Не подведи!".

По дороге к Раде Зеленский здоровался с людьми за руки и в прыжке поцеловал в лоб своего товарища, актера Евгения Кошевого. Подойдя к парламенту, он сделал круг почета возле своих сторонников и сфотографировался с одним из них на селфи-камеру. Постояв минуту перед входом, Зеленский ступил на красную дорожку, которая вела в сессионный зал.

На инаугурацию прибыли около сотни дипломатов и президенты пяти стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Больше всего аплодисментов, как в Раде, так и за ее стенами досталось главе литовского государства Дале Грибаускайте, которая последовательно с начала войны на Донбассе выступала за международную поддержку Украины.

На церемонии также присутствовали премьер-министр Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США. С украинской стороны на инаугурацию пришли члены Кабинета министров и все президенты Украины, исключая лишенного этого звания Виктора Януковича.

В правительственной ложе рядом с премьер-министром Владимиром Гройсманом сидел лидер "Народного фронта", экс-глава Кабмина Арсений Яценюк. Ранее РБК-Украина писало, что они ведут переговоры о совместном походе на парламентские выборы. В одной ложе также собрались представители всех религиозных конфессий. Бывший глава УПЦ (КП) Филарет и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сидели отдельно, вероятно, из-за внутрицерковного конфликта, который недавно вылился в публичную плоскость.

Владимир Зеленский зашел в зал заседаний парламента под аплодисменты гостей и депутатов. Последние пришли на рабочее место почти в полном составе, хотя были и такие, кто демонстративно проигнорировал церемонию, сославшись на неотложные дела. После исполнения государственного гимна он прочел текст присяги президента Украины и получил соответствующие регалии: печать, булаву и знак президента – золотую цепь с национальными символами.

"А автомат где?.." - выкрикнул кто-то из собравшейся под Радой толпы, имея в виду известный эпизод из сериала "Слуга народа". Многие рассмеялись. В целом, публика очень живо реагировала на происходящее, в том числе на политиков, которых показывали на больших экранах. Среди представителей власти больше остальных освистывали спикера Андрея Парубия и Петра Порошенко. В толпе на улице экс-президенту кричали "Вон!".

"После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Папа, я по телевизору слышал, что Зеленский президент, теперь я тоже президент?" Теперь я понял, что это истина – каждый из нас президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100%. Это наша общая победа, за которую мы несем общую ответственность. Каждый из нас положил руку на Конституцию и присягнул на верность Украине", – сказал Зеленский, получив от собравшейся под Радой публики очередную порцию аплодисментов.

Фото: Николай Лазаренко, president.gov.ua

В своей инаугурационной речи он призвал украинцев к единению и возвращению домой, отметив, что по всему миру их насчитывается 65 миллионов. Президент уточнил, что его первоочередное задание – прекращение огня на Донбассе.

"Могу заверить – для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", – заявил Зеленский.

Такая риторика нового президента вызвала некоторое беспокойство в правительственной ложе и среди иностранных гостей. Но после паузы Зеленский добавил: "Не теряя наших территорий". Эти слова были встречены аплодисментами и в Раде, и под ее стенами.

Обращаясь к жителям оккупированных Россией территорий, Зеленский перешел на русский язык. Примечательно, что в 2014 году, обращаясь к "соотечественникам с Донетчины и Луганщины" в своей инаугурационной речи, Петр Порошенко делал так же. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко начал громко возмущаться, указывая, что жители Донбасса и Крыма тоже понимают украинский язык. "Они понимают украинский язык? Да? Большое спасибо. Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко", – отреагировал Зеленский.

Упомянув о необходимости переходить на стандарты НАТО, ремонтировать дороги, решать проблемы с тарифами, зарплатами, пенсиями и т.д., Зеленский обратился к правительственной ложе.

"Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем. Правительство и является нашей проблемой", – сказал новый президент и предложил членам Кабмина "взять листок, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях". Также Зеленский призвал депутатов уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

"И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", – обратился к чиновникам Зеленский.

Новый президент плавно подводил аудиторию к кульминации своей речи – заявлению о роспуске ВР. Он предложил депутатам принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс с открытыми списками, дав им срок в два месяца. "Заработайте неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва", – сказал Зеленский.

Большинство депутатов позитивно отреагировали на это решение, а под стенами парламента его восприняли с особым восторгом. Новый президент не объяснил, на каких именно основаниях он объявляет досрочные выборы, но собравшихся под парламентом юридическая сторона вопроса особо не волновала.

К слову, сразу после инаугурации секретарь ЦИК Наталья Бернацкая пояснила, что суды не смогут остановить проведение досрочных выборов: "Согласно нормам существующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно судебное решение не сможет его остановить. Как только будет обнародован указ, со следующего дня мы уже будем в избирательном процессе".

Фото: Николай Лазаренко, president.gov.ua

Спикер Верховной рады Андрей Парубий закрыл заседание и поблагодарил всех присутствующих. "Было весело", – подытожил он. Шестой президент Украины тем временем отправился к Мариинскому дворцу, где собрались командующие армией и силовыми структурами. Невзирая на то, что министр обороны Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак ранее подали в отставку, они также рапортовали Зеленскому и пожали ему руку.

После окончания торжественной части Зеленский пешком пошел на Банковую, где у него запланированы встречи с главами иностранных делегаций. В интервью РБК-Украина Зеленский рассказывал, что очень хочет перенести Администрацию президента из правительственного квартала. По информации издания, в его команде действительно активно работают над этим вопросом, создана специальная группа, которая нашла уже минимум два объекта в столице, куда можно было бы перенести президентский офис.

"Владимир вообще хотел бы на Банковую не заходить, но нет вариантов. Чисто технически надо обеспечить связь, безопасность, организовать переезд и т.д. – на все про все примерно полгода", – рассказал один из соратников нового президента. При этом он заверил, что ни копейки бюджетных денег на переезд потрачено не будет.

Пока Зеленский проводил первые часы в новой должности рабочий день народных депутатов уже закончился. Они поодиночке расходились из здания парламента, большинство покинуло Верховную раду через подземный переход в комитеты. Экс-"регионал" Татьяна Бахтеева с улыбкой раздавала комментарии журналистам.

– Всё, теперь мы одинаковые. Все мы украинцы. Не нужно разделять, кто говорит на украинском или нет. Главное – это мир, – сказала она.

– Интересно была сегодня проведена инаугурация. Надеюсь, что эффективно. Надеюсь, что эта Рада будет распущена, – продолжил ее коллега Нестор Шуфрич.

Он отметил, что следующее заседание Рады соберется через восемь дней, когда депутаты уже будут находиться в избирательном процессе. По его мнению, парламент уже не успеет проголосовать за новый закон о выборах.

Эту мысль поддержал и депутат Борислав Розенблат, избранный по одномандатному округу. Стоит отметить, что согласно новому варианту избирательного кодекса, который уже прошел первое чтение, мажоритарка должна быть упразднена в пользу открытых партийных списков. "Я всем доволен. Должна быть новая Верховная рада, если у нас новый президент", – уточнил нардеп.

Игорь Кононенко, один из соратников Петра Порошенко, на выходе из парламента сказал журналистам, что не уверен в своих планах баллотироваться в следующий созыв парламента. На вопрос, собирается ли команда пятого президента Украины оспаривать указ о роспуске Верховной рады, он философски ответил: "А смысл?".

Уже во вторник утром в АП пройдут консультации Зеленского с главами депутатских фракций по поводу роспуска парламента.