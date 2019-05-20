Перший день Зеленського: як пройшла інавгурація шостого президента України

З самого ранку понеділка урядовий квартал з усіх боків оточили кордони силовиків. Під Верховну раду поліцейські пропускали тільки журналістів. Доступ до площі Конституції перегородили невисоким парканом, за яким ближче до Маріїнського парку розташувалися бажаючі привітати нового президента. Людей зібралося не менше тисячі осіб. Деякі з них прийшли з державними прапорами.

У натовпі виділявся літній чоловік у костюмі священика з символікою виборчої кампанії Володимира Зеленського. В руках він тримав табличку з написами "Вова, ти – Кобзар, воскрес" і "Мир – наша пісня".

– Це гімн Кривого Рогу, – переконував він журналістів. – Візьміть у мене номер телефону.

Неподалік розташувалися кілька людей з великим банером "Повернення Саакашвілі – гарантія змін!". У них виник конфлікт зі співробітниками поліції та Управління держохорони. Один з правоохоронців в штатському звинуватив жінку з групи підтримки колишнього голови Одеської ОДА в нападі і заявив, що вона намагалася заволодіти його табельною зброєю. Конфлікт вичерпався словесною перепалкою, обійшлося без затримань.

Фото: РБК-Україна

Більшість присутніх були налаштовані миролюбно. Однак, коли в будівлю парламенту йшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом з в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун, натовп почав обурюватися і скандувати "Ганьба Супрун!". На площу Конституції також прибули соратники Зеленського по студії "95 квартал".

– Сьогодні у нас свято. У нього все вийшло!, – посміхаючись сказав актор Міка Фаталов.

З огляду на яскраву виборчу кампанію багато хто з журналістів очікував, що Зеленський здивує публіку екстравагантним прибуттям на власну інавгурацію. Коли перед будівлею парламенту з'явився невисокий чоловік у костюмі на електросамокаті медіазона насторожилася, але марно. Новообраний президент ближче до десятої ранку зайшов в Маріїнський парк у супроводі охорони під крики "Молодець!" і "Не підведи!".

По дорозі до Ради Зеленський вітався з людьми за руки і в стрибку поцілував у лоб свого товариша, актора Євгена Кошового. Підійшовши до парламенту, він зробив коло пошани біля своїх прихильників і сфотографувався з одним з них на селфі-камеру. Постоявши хвилину перед входом, Зеленський ступив на червону доріжку, яка вела до сесійної зали.

На інавгурацію прибули близько сотні дипломатів і президенти п'яти країн: Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини. Найбільше оплесків, як в Раді, так і за її стінами дісталося голові литовської держави Далі Грібаускайте, яка послідовно з початку війни на Донбасі виступала за міжнародну підтримку України.

На церемонії також були присутні прем'єр-міністр Молдови, віце-президент Туреччини і міністр енергетики США. З української сторони на інавгурацію прийшли члени Кабінету міністрів і всі президенти України, крім позбавленого цього звання Віктора Януковича.

В урядовій ложі поруч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сидів лідер "Народного фронту", екс-глава Кабміну Арсеній Яценюк. Раніше РБК-Україна писало, що вони ведуть переговори про спільний похід на парламентські вибори. В одній ложі також зібралися представники всіх релігійних конфесій. Колишній глава УПЦ (КП) Філарет і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній сиділи окремо, ймовірно, через внутрішньоцерковний конфлікт, який нещодавно вилився у публічну площину.

Володимир Зеленський зайшов в зал засідань парламенту під оплески гостей і депутатів. Останні прийшли на робоче місце майже в повному складі, хоча були й такі, хто демонстративно проігнорував церемонію, пославшись на невідкладні справи. Після виконання державного гімну він прочитав текст присяги президента України та отримав відповідні регалії: печатку, булаву і знак президента – золотий ланцюг з національними символами.

"А автомат де?.." - вигукнув хтось із натовпу, що зібрався під Радою, маючи на увазі відомий епізод з серіалу "Слуга народу". Багато хто розсміявся. Загалом, публіка дуже жваво реагувала на події, в тому числі на політиків, яких показували на великих екранах. Серед представників влади найбільше освистували спікера Андрія Парубія та Петра Порошенка. У натовпі на вулиці екс-президенту кричали "Геть!".

"Після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: "Тато, я по телевізору чув, що Зеленський президент, тепер я теж президент?" Тепер я зрозумів, що це істина – кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100%. Це наша спільна перемога, за яку ми несемо спільну відповідальність. Кожен з нас поклав руку на Конституцію і присягнув на вірність Україні", – сказав Зеленський, отримавши від публіки, що зібралася під Радою, чергову порцію оплесків.

Фото: Микола Лазаренко, president.gov.ua

У своїй інавгураційній промові він закликав українців до єднання і повернення додому, зазначивши, що по всьому світу їх налічується 65 мільйонів. Президент уточнив, що його першочергове завдання – припинення вогню на Донбасі.

"Можу запевнити – для того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде потрібно – я без коливань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир", – заявив Зеленський.

Така риторика нового президента викликала певне занепокоєння в урядовій ложі і серед іноземних гостей. Але після паузи Зеленський додав: "Не втрачаючи наших територій". Ці слова були зустрінуті оплесками і в Раді, і під її стінами.

Звертаючись до жителів окупованих Росією територій, Зеленський перейшов на російську мову. Примітно, що в 2014 році, звертаючись до "співвітчизників з Донеччини і Луганщини" у своїй інавгураційній промові, Петро Порошенко робив так само. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко почав голосно обурюватися, вказуючи, що жителі Донбасу та Криму теж розуміють українську мову. "Вони розуміють українську мову? Так? Велике спасибі. Спасибі, що ви продовжуєте ділити людей, пане Ляшко", – відреагував Зеленський.

Згадавши про необхідність переходити на стандарти НАТО, ремонтувати дороги, вирішувати проблеми з тарифами, зарплатами, пенсіями і т. д., Зеленський звернувся до урядової ложі.

"Дозвольте мені процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом: "Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою", – сказав новий президент і запропонував членам Кабміну "взяти листок, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління". Також Зеленський закликав депутатів звільнити голову СБУ Василя Грицака, генпрокурора Юрія Луценка і міністра оборони Степана Полторака.

"І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент – не ікона, не ідол. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться в очі їм", – звернувся до чиновників Зеленський.

Новий президент плавно підводив аудиторію до кульмінації своєї промови – заяви про розпуск ВР. Він запропонував депутатам ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також виборчий кодекс з відкритими списками, давши їм термін два місяці. "Заробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання", – сказав Зеленський.

Більшість депутатів позитивно відреагували на це рішення, а під стінами парламенту його сприйняли з особливим захопленням. Новий президент не пояснив, на яких підставах він оголошує дострокові вибори, але людей, що зібралися під парламентом, юридична сторона питання особливо не хвилювала.

До речі, одразу після інавгурації секретар ЦВК Наталія Бернацька пояснила, що суди не зможуть зупинити проведення дострокових виборів: "Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес почався, то жодне судове рішення не зможе його зупинити. Як тільки буде оприлюднений указ, з наступного дня ми вже будемо у виборчому процесі".

Фото: Микола Лазаренко, president.gov.ua

Спікер Верховної ради Андрій Парубій закрив засідання і подякував всім присутнім. "Було весело", – підсумував він. Шостий президент України тим часом вирушив до Маріїнського палацу, де зібралися командувачі армією і силовими структурами. Незважаючи на те, що міністр оборони Степан Полторак і глава СБУ Василь Грицак раніше подали у відставку, вони також рапортували Зеленському і потиснули йому руку.

Після закінчення урочистої частини Зеленський пішки пішов на Банкову, де у нього заплановані зустрічі з главами іноземних делегацій. В інтерв'ю РБК-Україна Зеленський розповідав, що дуже хоче перенести Адміністрацію президента з урядового кварталу. За інформацією видання, в його команді дійсно активно працюють над цим питанням, створена спеціальна група, яка знайшла вже мінімум два об'єкти в столиці, куди можна було б перенести президентський офіс.

"Володимир взагалі хотів би на Банкову не заходити, але немає варіантів. Чисто технічно треба забезпечити зв'язок, безпеку, організувати переїзд і т. д. – на все про все приблизно півроку", – розповів один із соратників нового президента. При цьому він запевнив, що жодної копійки бюджетних грошей на переїзд витрачено не буде.

Поки Зеленський проводив перші години на новій посаді робочий день народних депутатів вже закінчився. Вони розходилися поодинці з будівлі парламенту, більшість залишила Верховну раду через підземний перехід в комітети. Екс-"регіонал" Тетяна Бахтєєва з посмішкою роздавала коментарі журналістам.

– Все, тепер ми однакові. Всі ми українці. Не потрібно розділяти, хто говорить українською чи ні. Головне – це мир, – сказала вона.

– Цікаво була проведена інавгурація. Сподіваюся, що ефективно. Сподіваюся, що ця Рада буде розпущена, – продовжив її колега Нестор Шуфрич.

Він зазначив, що наступне засідання Ради збереться через вісім днів, коли депутати вже будуть знаходитися у виборчому процесі. На його думку, парламент не встигне проголосувати за новий закон про вибори.

Цю думку підтримав і депутат Борислав Розенблат, обраний по одномандатному округу. Варто зазначити, що згідно до нового варіанту виборчого кодексу, який вже пройшов перше читання, мажоритарка повинна бути скасована на користь відкритих партійних списків. "Я всім задоволений. Має бути нова Верховна рада, якщо у нас новий президент", – уточнив нардеп.

Ігор Кононенко, один із соратників Петра Порошенка, на виході з парламенту сказав журналістам, що не впевнений у своїх планах балотуватися до наступного скликання парламенту. На питання, чи збирається команда п'ятого президента України оскаржувати указ про розпуск Верховної ради, він філософськи відповів: "А сенс?".

Вже у вівторок вранці в АП пройдуть консультації Зеленського з головами депутатських фракцій з приводу розпуску парламенту.