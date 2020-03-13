Первые случаи коронавируса подтвердили в Казахстане

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали 13 марта в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, оба пациента накануне прибыли в Казахстан из Германии. Их госпитализировали в больницу в Алматы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в коронавирус был выявлен у главы Министерства внутренних дел Австралии Питера Даттона. Министр проснулся с температурой и больным горлом, после чего был госпитализирован.

Кроме этого сообщалось, что первый случай коронавируса обнаружили в ООН. COVID19 обнаружили у филиппинского дипломата. Представительство Филиппин закрылось, а его сотрудники самоизолировались на карантин.

Отметим, 12 марта в Украине подтвердили еще два случая коронавируса. Позитивный результат показали тесты жители Черновицкой и Житомирской области. На данный момент в Украине зафиксировано три случая коронавируса.

Кроме этого с 12 марта в Украине введен карантин во всех областях. Согласно решению Кабмина, до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий при участии более 200 человек (в Киеве - более 60).