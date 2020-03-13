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Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в ООН

Новости » Общество     13.03.2020 - 05:57
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в ООН
Фото: штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Филиппинский дипломат получила положительный тест на коронавирус

Первый известный случай коронавируса COVID19 обнаружили в ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.

По его словам, филиппинский дипломат получила сегодня положительный тест на коронавирус. Представительство Филиппин закрылось, а его сотрудники самоизолировались на карантин.

Известно, что больная сотрудница постпредства занимается вопросами Шестого комитета Генассамблеи ООН. В последний раз представительница постпредства посещала ООН в минувший понедельник, 9 марта. Она находилась там в течение 30 минут и на тот момент у нее не было никаких симптомов.

Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) ввела ограничительные меры в связи с распространением коронавирус в мире. С 10 марта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (США) закрыта для общих посетителей, а также отменены все экскурсионные туры. В офисах секретариата ООН будет работать только критический персонал. Для остального персонала введена вахтенная форма - 2 дня на работе, 3 дня дистанционно.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ООН 4 марта ограничили работу сессии Комиссии по положению женщин через коронавирус. Программу работы сведут к одному формальному заседание с участием постоянных представительств.

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