У главы МВД Австралии обнаружен коронавирус

Фото: Питер Даттон (facebook com PeterDutton)

Министр проснулся с температурой и больным горлом, после чего был госпитализирован

Сегодня, 13 марта, министр внутренних дел Австралии Питер Даттон был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Как сообщается, глава МВД Австралии проснулся с температурой и больным горлом, после чего он сразу же обратился в больницу, где прошел тест на COVID-19.

"Днем Министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", - написал Даттон

Напомним, у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо положительный результат на новый коронавирус.

Ранее сообщалось, что глава правительства Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо проявились симптомы, схожие с симптомами коронавируса.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе контактировал с носителем коронавируса. Коронавирус COVID-19 подтвердили у пресс-секретаря президента Бразилии. В прошлую субботу он был на приеме в Трампа. Тест президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.