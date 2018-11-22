Первые 1,9 млрд долларов транша от МВФ Украина рассчитывает получить в январе, - нардеп

Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Березенко, госбюджет полностью согласован с МВФ

Первые 1,9 миллиардов долларов транша от Международного валютного фонда (МВФ) Украина рассчитывает получить в январе. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, госбюджет полностью согласован с Международным валютным фондом.

"Я открою такую ​​тайну, нам важно проголосовать бюджет именно сегодня, поскольку тогда мы это сделаем до заседания совета директоров как МВФ, так и Всемирного банка, где будет поддержана новая программа макрофинансовой поддержки Украины. Это уже новая программа, если я не ошибаюсь на 3,9 миллиардов долларов на один год, из которых первые 1,9 миллиарда мы получим уже в январе", - заявил Березенко.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде, нардеп от БПП Ирина Луценко заявила, что МВФ выделит Украине около 2 млрд долларов после принятия государственного бюджета на 2019 год.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает на новый транш от МВФ уже в декабре. Он также добавил, что эти средства позволят обеспечить стабильность и помогут продолжить реформы.

До этого Международный валютный фонд и Всемирных банк отметили низкую результативность действий украинских властей в борьбе с коррупцией.