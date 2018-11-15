МВФ отметил слабый прогресс Украины в борьбе с коррупцией

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Высокий уровень коррупции в Украине сдерживает инвесторов, заявили во Всемирном банке

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирных банк (ВБ) отметили низкую результативность действий украинских властей в борьбе с коррупцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам постпреда МВФ в Украине Йоста Люнгмана, ни один топ чиновник не привлечен к ответственности за коррупцию.

"Мы видим существенный прогресс в учреждении антикоррупционных органов. В то же время эффективность борьбы с коррупцией очень низкая: ни одно высокопоставленное лицо не привлечено к ответственности за коррупционные деяния, несмотря на то, что Украина широко воспринимается как страна с высоким уровнем коррупции", - сказал постпред МВФ в Украине.

В свою очередь директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что высокий уровень коррупции сдерживает инвесторов.

"Высокий уровень коррупции в Украине и верховенство личных решений вместо верховенства права - это то, что сдерживает инвесторов. Мы много общаемся с различными инвесторами, мы видим, что возможности для инвестиций в Украину есть, но, вместе с тем, мы видим обеспокоенность инвесторов этими вопросами", - сказала она.

Напомним, недавно глава правления Нацбанка Яков Смолий отмечал, что Украина ожидает решение совета директоров МВФ относительно предоставления первого транша будет известно в декабре. Также НБУ надеется, что транш будет до конца 2018 года.

Отметим, на фоне нового соглашения о сотрудничестве с МВФ, Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5%.

Добавим, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.