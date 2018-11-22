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Перші 1,9 млрд доларів траншу від МВФ Україна розраховує отримати у січні, - нардеп

Новини » Політика    22.11.2018 - 20:28
Перші 1,9 млрд доларів траншу від МВФ Україна розраховує отримати у січні, - нардеп
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Березенка, держбюджет повністю узгоджений із МВФ

Перші 1,9 мільярдів доларів траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна розраховує отримати у січні. Про це заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, держбюджет повністю узгоджений із Міжнародним валютним фондом.

"Я відкрию таку таємницю, що нам важливо проголосувати бюджет саме сьогодні, оскільки тоді ми це зробимо до засідання ради директорів як МВФ, так і Світового банку, де буде підтримана нова програма макрофінансової підтримки України. Це вже нова програма, якщо я не помиляюсь на 3,9 мільярдів доларів на один рік, з яких перші 1,9 мільярди ми отримаємо вже в січні", - заявив Березенко.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді, нардеп від БПП Ірина Луценко заявила, що МВФ виділить Україні близько 2 млрд доларів після прийняття державного бюджету на 2019 рік.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що розраховує на новий транш від МВФ вже в грудні. Він також додав, що ці кошти дозволять забезпечити стабільність і допоможуть продовжити реформи.

До цього Міжнародний валютний фонд і Всесвітніх банк відзначили низьку результативність дій української влади в боротьбі з корупцією.

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Теми: Бюджет-2019
Новини України Сергей БерезенкоМВФБюджет 2019
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