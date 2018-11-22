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МВФ выделит около 2 млрд долларов после принятия бюджета-2019, - нардеп

Новости » Политика    22.11.2018 - 10:54
МВФ выделит около 2 млрд долларов после принятия бюджета-2019, - нардеп
Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

У президента уверены, что МВФ предоставит транш без задержек

Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине около 2 млрд долларов после принятия государственного бюджета на 2019 год. Об этом заявила представитель президента в Верховной раде, нардеп от БПП Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, первый транш в рамках новой программы МВФ ожидается в размере около 2 млрд долларов.

"Я думаю, что как только бюджет будет проголосован и подписан, задержки с финансированием и выделением транша Украине не будет", - отметила Луценко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает на новый транш от МВФ уже в декабре. Он также добавил, что эти средства позволят обеспечить стабильность и помогут продолжить реформы.

До этого Международный валютный фонд и Всемирных банк отметили низкую результативность действий украинских властей в борьбе с коррупцией. По словам постпреда МВФ в Украине Йосты Люнгмана, до сих пор ни один топ-чиновник не привлечен к ответственности за коррупцию. А во Всемирном банке отметили, что высокий уровень коррупции сдерживает инвесторов.

 

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Темы: Бюджет-2019
Новости Украины МВФБюджет 2019Транш
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