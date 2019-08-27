На первое заседания новой Рады пригласят спикера времен Януковича Рыбака

Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной рады нового созыва приняла решение пригласить на торжественное заседание председателя парламента VII созыва Владимира Рыбака. Об этом сообшает РБК-Украина.

Так, приглашение направили по просьбе представителя партии "Оппозиционная платформа - За життя" Нестора Шуфрича.

"Мы приглашаем всех председателей Верховной рады Украины, которые проживают на территории государства. Потому, я думаю, всё-таки все председатели Верховной рады должны иметь уважение у будущих народных депутатов. Это моя личная позиция", - сказал руководитель подготовительной группы глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

После этого он поставил на голосование предложение включить Рыбака в список приглашенных на заседание. Большинство членов группы поддержали его.

Против такого решения выступили представители партии "Европейская солидарность", предложив пригласить экс-премьера времен Януковича Николая Азарова и самого экс-президента Виктора Януковича.

Рыбак возглавлял парламент во времена экс-президента Украины Виктора Януковича. Его полномочия были прекращены после бегства Януковича.

Ранее сообщалось, что во время общего подготовительного заседания новоизбранных народных депутатов одобрен план-сценарий первого торжественного заседания Верховной рады, которое состоится 29 августа.

РБК-Украина писало, что на общем заседании подготовительной группы работы Верховной рады 9 созыва было единогласно принято решение о рассадке политических партий в сессионном зале.