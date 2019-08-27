На перше засідання нової Ради запросять спікера часів Януковича Рибака

Підготовча депутатська група з організації першого засідання Верховної ради нового скликання ухвалила рішення запросити на урочисте засідання голови парламенту VII скликання Володимира Рибака. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, запрошення направили на прохання представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестора Шуфрича.

"Ми запрошуємо усіх голів Верховної ради України, які проживають на території держави. Тому, я думаю, все-таки всі голови Верховної ради повинні мати повагу у майбутніх народних депутатів. Це моя особиста позиція", - сказав керівник підготовчої групи голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Після цього він поставив на голосування пропозицію включити Рибака в список запрошених на засідання. Більшість членів групи підтримали його.

Проти такого рішення виступили представники партії "Європейська солідарність", запропонувавши запросити екс-прем'єра часів Януковича Миколи Азарова і самого екс-президента Віктора Януковича.

Рибак очолював парламент за часів екс-президента України Віктора Януковича. Його повноваження були припинені після втечі Януковича.

Раніше повідомлялося, що під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалений план-сценарій першого урочистого засідання Верховної ради, яке відбудеться 29 серпня.

РБК-Україна писало, що на спільному засіданні підготовчої групи роботи Верховної ради 9 скликання було одноголосно прийнято рішення по розсадці політичних партій у сесійній залі.