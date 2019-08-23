В Раде утвердили рассадку нардепов от партий

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вторая подгруппа депутатов распределит места самовыдвиженцев в зале ВР

На общем заседании подготовительной группы работы Верховной рады 9 созыва было единогласно принято решение о рассадке политических партий в сессионном зале. Об этом заявил глава подготовительной депутатской группы и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом вторая подготовительная депутатская подгруппа распределит места рассадки депутатов-самовыдвиженцев.

"На заседании второй подгруппы было принято решение о размещении политических партий... Размещение в этих секторах будет происходить уже внутри политсил. Они будут определяться, кто где именно будет сидеть. А дальше мы примем это как решение. Относительно депутатов-самовыдвиженцев ситуация сложнее. Ведь все будут желать какие-то отдельные места, это будет вызывать большую дискуссию", - заявил Разумков.

По его словам, почти все партии предоставили свои предложения по размещению депутатов в сессионном зале.

"Ко мне как к председателю подготовительной депутатской группы поступила папка предложений по поводу того, кто и где хочет быть размещен. Часть предложений поступила от партий, часть - от самовыдвиженцев. Мы исходили исключительно из своего видения, где бы им было комфортнее быть размещенными в зале ВРУ. Но сегодня мы с вами окончательно согласовали рассадку в зале. "Батькивщина" уже предоставила предложения по размещению депутатов от партии в зале; партия "ЕС" предоставит. Я прошу и представителей партии "Слуга народа" по размещению в зале ВРУ. "Оппозиционная платформа" наверное тоже. Партия "Голос" уже предоставила свои предложения", - добавил Разумков.

Также во время общего заседания представители второй подготовительной депутатской подгруппы заявили, что утвердят места размещения самовыдвиженцев 27 августа.

"Письма с предложениями направляются... ко второй подготовительной подгруппе. Она их обработает и проведет консультации с самовыдвиженцами", - заявил Разумков.

Напомним, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной рады IX созыва 29 августа. Разумков подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

Как писало РБК-Украина, во время общего подготовительного заседания новоизбранных народных депутатов одобрен план-сценарий первого торжественного заседания Верховной рады, которое состоится 29 августа.