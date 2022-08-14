Первое судно с украинским зерном прибыло в сирийский порт Тартус, - Reuters
В воскресенье, 14 августа, первое судно, покинувшее Украину в рамках "зернового соглашения", прибыло в сирийский порт Тартус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Судно RAZONI отплыло из украинского порта Одесса 1 августа в соответствии со сделкой между Россией и Украиной, заключенной при посредничестве ООН и Турции.
Груз направлялся в Ливан, однако покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержек в сроках доставки. После чего начались поиски другого покупателя.
Всего судно перевозит 26 тысяч тонн украинского зерна.
Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам.
В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.
Отметим, первый корабль с украинским зерном, предназначенным на экспорт в рамках указанного договора вышел в Черное море 1 августа. Он прибыл в Стамбул на следующий день, немного задержавшись.