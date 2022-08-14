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Первое судно с украинским зерном прибыло в сирийский порт Тартус, - Reuters

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Воскресенье 14 августа 2022 12:49
Первое судно с украинским зерном прибыло в сирийский порт Тартус, - Reuters Фото: Первое судно с украинским зерном прибыло в сирийский порт Тартус (twitter.com)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 14 августа, первое судно, покинувшее Украину в рамках "зернового соглашения", прибыло в сирийский порт Тартус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно RAZONI отплыло из украинского порта Одесса 1 августа в соответствии со сделкой между Россией и Украиной, заключенной при посредничестве ООН и Турции.

Груз направлялся в Ливан, однако покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержек в сроках доставки. После чего начались поиски другого покупателя.

Всего судно перевозит 26 тысяч тонн украинского зерна.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам.

В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

Отметим, первый корабль с украинским зерном, предназначенным на экспорт в рамках указанного договора вышел в Черное море 1 августа. Он прибыл в Стамбул на следующий день, немного задержавшись.

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