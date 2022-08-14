Первое судно с украинским зерном прибыло в сирийский порт Тартус, - Reuters

В воскресенье, 14 августа, первое судно, покинувшее Украину в рамках "зернового соглашения", прибыло в сирийский порт Тартус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Судно RAZONI отплыло из украинского порта Одесса 1 августа в соответствии со сделкой между Россией и Украиной, заключенной при посредничестве ООН и Турции.

Груз направлялся в Ливан, однако покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержек в сроках доставки. После чего начались поиски другого покупателя.

Всего судно перевозит 26 тысяч тонн украинского зерна.