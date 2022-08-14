Перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус, - Reuters

Фото: перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус (twitter.com)

У неділю, 14 серпня, перше судно, що покинуло Україну в рамках "зернової угоди", прибуло в сирійський порт Тартус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.