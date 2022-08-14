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Перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус, - Reuters

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Неділя 14 серпня 2022 12:49
Перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус, - Reuters Фото: перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус (twitter.com)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 14 серпня, перше судно, що покинуло Україну в рамках "зернової угоди", прибуло в сирійський порт Тартус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Судно RAZONI відпливло з українського порту Одеса 1 серпня відповідно до Угоди між Росією і Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.

Вантаж прямував до Лівану, однак покупець відмовився приймати українське зерно через затримки в термінах доставки. Після чого почалися пошуки іншого покупця.

Всього судно перевозить 26 тисяч тонн українського зерна.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий Коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах.

В ООН заявили, що перші поставки українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами "Калібр" по порту Одеси.

Зазначимо, перший корабель з українським зерном, призначеним на експорт в рамках зазначеного договору вийшов у Чорне море 1 серпня. Він прибув у Стамбул на наступний день, трохи затримавшись.

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