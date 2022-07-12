ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Первая репетиция осени: прогноз погоды в Киеве на завтра

Новина українською →
Киев, Вторник 12 июля 2022 22:10
Первая репетиция осени: прогноз погоды в Киеве на завтра Фото: в Киеве 13 июля ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Завтра, 13 июля, в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +16...+19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

"Завтра состоится первая репетиция осени - дожди, сильный ветер, похолодание. Оденьтесь потеплее, обувь соответствующая, зонты", - написала она.

Диденко сообщала, что дожди спровоцирует близость циклона.

Кроме того, юго-западный ветер усилится до штормовых порывов.

Как сообщалось ранее, сегодня Киев накрыл сильный ливень с градом.

РБК-Украина также публиковало прогноз погоды на завтра для всей территории Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода в Украине
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит