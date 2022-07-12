Первая репетиция осени: прогноз погоды в Киеве на завтра
Фото: в Киеве 13 июля ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 13 июля, в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +16...+19 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
"Завтра состоится первая репетиция осени - дожди, сильный ветер, похолодание. Оденьтесь потеплее, обувь соответствующая, зонты", - написала она.
Диденко сообщала, что дожди спровоцирует близость циклона.
Кроме того, юго-западный ветер усилится до штормовых порывов.
Как сообщалось ранее, сегодня Киев накрыл сильный ливень с градом.
РБК-Украина также публиковало прогноз погоды на завтра для всей территории Украины.