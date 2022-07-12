ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киев накрыл сильный ливень с градом

Новина українською →
Киев, Вторник 12 июля 2022 14:57
Киев накрыл сильный ливень с градом Фото: Киев накрыл сильный ливень с градом (РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 12 июля, в Киеве разгулялась непогода. Улицы залило мощным дождем с градом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сильный ливень начался на Правом берегу столицы, при этом на Левом берегу сохраняется солнечная погода. Однако жители Харьковского района сообщают о громе.

В Подольском районе дорогу залило водой.

Напомним, 11 июля по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град. При этом на западе ночью температура воздуха упадет до +8.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода в Украине
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит