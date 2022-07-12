Киев накрыл сильный ливень с градом
Фото: Киев накрыл сильный ливень с градом (РБК-Украина)
Во вторник, 12 июля, в Киеве разгулялась непогода. Улицы залило мощным дождем с градом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сильный ливень начался на Правом берегу столицы, при этом на Левом берегу сохраняется солнечная погода. Однако жители Харьковского района сообщают о громе.
В Подольском районе дорогу залило водой.
Напомним, 11 июля по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град. При этом на западе ночью температура воздуха упадет до +8.