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Перша репетиція осені: прогноз погоди у Києві на завтра

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 22:10
Перша репетиція осені: прогноз погоди у Києві на завтра Фото: в Києві 13 липня очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Завтра, 13 липня, у Києві очікуються дощі і похолодання до +16...+19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

"Завтра відбудеться перша репетиція осені - дощі, сильний вітер, похолодання. Одягніться тепліше, взуття відповідне, парасолі", - написала вона.

Діденко повідомляла, що дощі спровокує близькість циклону.

Окрім того, південно-західний вітер посилиться до штормових поривів.

Як повідомлялося раньше, сьогодні Київ накрила сильна злива з градом.

РБК-Україна також публікувало прогноз погоди на завтра для всією території України.

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