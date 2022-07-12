Похолодает до +18 и ударят дожди: прогноз погоды на завтра

В западных и северных областях Украины 13 июля ожидаются сильные дожди. Температура в некоторых регионах опустится до +18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, на западе и севере Украины ожидаются дожди. Днем в центральных областях местами прогнозируются грозы. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем от +16 до +21. На Закарпатье, юге и востоке страны столбик термометра днем покажет 23-28 градусов с отметкой "плюс".