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Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ровно

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 11:59
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ровно
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерла сотрудница детской библиотеки

Зафиксирована первая смерть от коронавируса в Ровно, умерла сотрудница детской библиотеки. Об этом говорится в сообщении городского совета Ровно.

Сообщается, что умерла пациентка, которая в последнии дни была в тяжелом состоянии.

"С прискорбием сообщаем, что вчера в нашем городе от коронавируса умер первый человек. Это сотрудница детской библиотеки, которая последние дни находилась в тяжелом состоянии. Женщине был всего 51 год. Коллектив Ровенского городского совета и исполнительного комитета выражает искренние соболезнования близким умершей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что первую смерть от коронавируса зафиксировали в Вооруженных силах Украины. Умерла женщина, которая работала в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. Он была госпитализирована еще 20 марта, однако тест ей сделали только 6 апреля.

По состоянию на 7 апреля в Украине общее число зараженных достигло 1462. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 7 человек. Таким образом, общее число летальных случаев достигло 45. Большинство заболевших зафиксировано в Киеве и на западе Украины

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