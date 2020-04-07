Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 7 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине уменьшается, за минувшие сутки сообщили о 68 новых случаях COVID-19. Впрочем, по состоянию на 7 апреля в стране 1319 зараженных, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 7 апреля

Киев - 267 инфицированных (3 летальных). Первый случай коронавируса в столице был зафиксирован 16 марта. Киевская власть сообщает, что за последние сутки заразились 23 человека. В частности, 6 апреля в Киеве умер работник киевского предприятия, входящего в концерн "Укроборонпрома", у которого ранее обнаружили COVID-19.

Черновицкая область - 220 инфицированных (5 летальных). Именно здесь 3 марта было получено первое подтверждение COVID-19 не только в регионе, но и в Украине. В области до 10 человек в тяжелом состоянии, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких и находятся на кислородной дотации.

Тернопольская область - 160 инфицированных (2 летальных). О первом случае COVID-19 в этом регионе было объявлено 20 марта. Также в Тернопольской области заразились COVID-19 44 медика. 6 апреля сообщалось об еще одной смерти из-за коронавируса.

Ивано-Франковская область - 105 инфицированных (7 летальных). Первое заражение COVID-19 зафиксировано 19 марта. 6 апреля скончался седьмой пациент в этой области, женщине было 72 года, она имела сопутствующее осложнение.

Киевская область - 91 инфицированный (5 летальных). Впервые в этой области заразились 17 марта. В регионе 5 детей инфицированы коронавирусом. Наибольшее число больных наблюдается в Обуховском, Киево-Святошинском районах. 5 человек умерли.

Винницкая область - 75 инфицированных. Первый случай заражения подтвержден 25 марта. По сообщению ОГА, заразились 4 ребенка. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Виннице.

Черкасская область - 62 инфицированных (1 летальный). Первый случай болезни подтвержден 22 марта. В Умани диагностировали COVID-2019 у женщины (48 лет) и двух детей (дочь -18 лет и сын -16 лет) умершего от коронавируса хасида.

Сумская область - 51 инфицированный (2 летальных). Первый случай коронавируса в регионе был обнаружен 25 марта. В Сумской области 60% больных COVID-19 - женщины.

Запорожская область - 41 инфицированный. О первых случаях коронавируса в области сообщили 25 марта. В городе Мелитополь Запорожской области на коронавирусную инфекцию заболела депутат городского совета Ирина Славова. Сейчас она находится на домашнем лечении.

Ровенская область - 40 инфицированных (5 летальных). Сразу 9 случаев заражения впервые были обнаружены 27 марта у жителей Сарненского района, который считается центром коронавируса в регионе. О 40-ом случае сообщили 6 апреля, вирус зафиксировали у мужчины из Ровно, который контактировал с предварительно выявленными больными.

Кировоградская область - 41 инфицированный (1 летальный). Первый официально подтвержденный случай заражения зафиксирован 29 марта. Больше всего зараженных в Кропивницкому районе. 6 апреля сообщили о первой смерти в области из-за коронавируса.

Закарпатская область - 35 инфицированных (1 летальный). Первый случай заражения коронавирусом подтвержден 26 марта у 69-летней жительницы Мукачево. В Закарпатской области выздоровела пациентка с диагнозом коронавирус, но один человек от COVID-19 умер. Двое больных с установленным диагнозом острой респираторной болезни COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

Одесская область - 30 инфицированных. Первое подтверждение COVID-19 в регионе получено 24 марта. 6 апреля вирус обнаружили у трех одесситов: женщины 1985 г. р. и мужчин 1941. и в 1959 г. р.

Волынская область - 24 инфицированных (2 летальных). Первый случай заражения коронавирусом в области зафиксирован 25 марта. В частности, коронавирусом заразился директор городской больницы и два медика.

Львовская область - 27 инфицированных. Первый случай заражения в регионе был подтвержден 20 марта. По сообщению местной ОГА, во Львове двое больных с COVID-19 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 5 человек в реанимации.

Днепропетровская область - 14 инфицированных. Первое подтверждение коронавируса здесь было получено 19 марта. Новых случаев заражения нет.

Житомирская область - 11 инфицированных (2 летальных). Впервые подтверждение инфицирования здесь получено 12 марта. Новый случаев коронавируса за сутки не зафиксировано.

Хмельницкая область - 10 инфицированных. Первый случай появления коронавируса зафиксирован 27 марта и новых случаев заражения нет.

Херсонская область - 10 инфицированных (1 летальный). В Херсонской области о новых случаях заражения не сообщалось. Первое инфицирование было выявлено 25 марта у женщины, которая уже выздоровела.

Полтавская область - 11 инфицированных. Первый случай коронавируса в области был подтвержден 27 марта. По сообщению ОГА, появились два новых случая заражения коронавирусом.

Донецкая область - 9 инфицированных (1 летальный). О коронавирусе в этой области сообщили 18 марта. За сутки - 1 новый случай заражения. Также 6 апреля зафиксирована первая смерть из-за коронавируса.

Черниговская область - 7 инфицированных (1 летальный). Первое инфицирование здесь произошло 26 марта. В полиции области сообщили, что 5 апреля умер зараженный коронавирусом, который накануне пытался сбежать из больницы.

Луганская область - 3 инфицированных. Число инфицированных в регионе на сегодняшний день остается неизменным. Первый случай COVID-19 был подтвержден 25 марта.

Харьковская область - 1 инфицированный. Первый случай коронавируса здесь зафиксирован 28 марта. С того времени новых случаев заражения в области нет.

Николаевская область - инфицированных нет. В этой области, по состоянию на 6 апреля, не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.