ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перша пацієнтка з коронавірусом померла в Рівному

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 11:59
Перша пацієнтка з коронавірусом померла в Рівному
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померла працівниця дитячої бібліотеки

Зафіксовано першу смерть від коронавірусу в Рівному, померла працівниця дитячої бібліотеки. Про це йдеться в повідомленні міської ради Рівного.

Повідомляється, що померла пацієнтка, яка в останні дні була в тяжкому стані.

"Зі скорботою повідомляємо, що вчора в нашому місті від коронавірусу померла перша людинак. Це співробітниця дитячої бібліотеки, яка останні дні перебувала у важкому стані. Жінці було лише 51 рік. Колектив Рівненської міської ради та виконавчого комітету висловлює щирі співчуття близьким померлої", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першу смерть від коронавірусу зафіксували у Збройних силах України. Померла жінка, яка працювала в одній з військових частин в Івано-Франківської області. Він була госпіталізована ще 20 березня, проте тест їй зробили тільки 6 квітня.

Станом на 7 квітня в Україні загальне число інфікованих досягло 1462. За минулу добу від коронавірусу померли 7 осіб. Таким чином, загальне число летальних випадків досягло 45. Більшість хворих зафіксовано у Києві та на заході України

Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19 майже мільярд гривень
Новини України РівнепреступленияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся