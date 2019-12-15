Первая годовщина ПЦУ: что изменилось после получения Томоса

Сегодня, 15 декабря - первая годовщина создания Православной церкви Украины. Именно в этот день в 2018 году состоялся Объединительный собор украинских церквей, где был принят устав ПЦУ и избран ее предстоятель. О становлении единой автокефальной церкви - на РБК-Украина.

Парафии ПЦУ

С момента образования в состав поместной Православной церкви Украины вошло более 7 тыс. парафий, большая часть из которых - приходы УПЦ КП и УАПЦ.

Также продолжается переход в ПЦУ парафий УПЦ Московского патриархата. По состоянию на декабрь 2019, к автокефальной Православной церкви Украины присоединилось 548 бывших приходов УПЦ МП.

Наибольшее число религиозных общин перешло в Волынской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской областях.

В некоторых регионах Украины процессу перерегистрации парафий противодействуют священники УПЦ МП.

Фото: Карта церковных приходов ПЦУ (скриншот wikipedia.org)

Признание ПЦУ другими церквями

После получения Томоса 6 января 2019 года ПЦУ была внесена в диптих автокефальных православных церквей Константинопольского патриархата. Ранее официально признанной мировым православием на территории Украины была только УПЦ МП.

12 октября 2019 Собор Элладской ПЦ вынес решение о признании поместной Православной церкви Украины, 8 ноября подобное заключение сделал Александрийский патриархат.

В ближайшем времени ожидается признание ПЦУ Болгарской и Кипрской православными церквями. Епископ ПЦ Чешских земель и Словакии 20 ноября 2019 провел совместную литургию с Епифанием в Михайловском соборе, что также фактически является признанием ПЦУ.

Против автокефалии ПЦУ выступила Российская православная церковь. Кроме того, РПЦ направила обращение к другим церквям с призывом не признавать создание единой поместной независимой церкви в Украине. Настаивая на своей позиции, в ноябре 2018 года Россия разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

13 марта 2019 Синод Сербской ПЦ также официально не признал Православную церковь Украины.

Позиция УПЦ МП

УПЦ в составе Московского патриархата не поддержала решение Вселенского патриархата о предоставлении украинской православной церкви автокефалии.

Митрополит УПЦ МП Онуфрий не дал благословения своим иерархам участвовать в Объединительном соборе. В Московском патриархате заявили, что Собор является "незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок".

Также по мнению УПЦ МП, Константинополь не имел права созывать какие-либо собрания в Украине и давать автокефалию без согласия всех канонических православных церквей (включая РПЦ).

Фото: Объединительный собор (president.gov.ua)

Церковь Московского патриархата продолжила выступать против создания ПЦУ и после получения автокефалии.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий заявил, что Томос - это не свобода, а рабство, и новосозданная ПЦУ находится в полной зависимости от Константинополя.

В апреле 2019 года Синод УПЦ МП обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой отозвать Томос, констатировав “ущерб украинскому православию”.

Предстоятель ПЦУ

На Объединительном соборе 15 декабря 2018 был избран глава Православной церкви Украины. Большинство архиереев поддержали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

На голосование также выдвигались кандидатуры митрополита Винницкого и Барского Симеона (УПЦ МП) и епископа Вышгородского и Подольского Владимира (УАПЦ). Во втором туре за Епифания отдали свои голоса 37 архиереев, за Симеона – 29, Владимир голосов не получил.

Епифаний стал предстоятелем ПЦУ, возглавил Священный Синод, а также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины.

6 января 2019 года в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ.

Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 года в Одесской области. Окончил Киевскую духовную семинарию, и Киевскую духовную академию. Профессор, доктор наук богословия, с 2010 - по 2019 гг. - ректор Киевской православной богословской академии, наместник патриарха УПЦ КП Филарета.

Фото: Предстоятель ПЦУ Епифаний (РБК-Украина)

Митрополит Епифаний активно ведет свой профиль в сети Facebook. Также у ПЦУ есть официальный аккаунт в соцсети, где регулярно появляются публикации о позиции церкви по актуальным социальным проблемам (вакцинация, получение биометрических паспортов, отношение к ЛГБТ-сообществу и т.д.).

Что изменилось после получения Томоса

С получением Томоса ПЦУ стала самостоятельной, административно независимой церковью. В то же время, она является частью Вселенского патриархата, но с полным самоуправлением. ПЦУ имеет право самостоятельно признавать святых на своей территории, а также контактировать с другими церквями без посредников.

В решении спорных управленческих вопросов последней инстанцией для автокефальной Православной церкви Украины является Константинопольский патриархат.

Напомним, в октябре 2018 года Синод Вселенского патриархата дал разрешение на создание независимой поместной церкви в Украине.

На Соборе в Киеве 15 декабря представители УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата проголосовали за объединение, был принят устав ПЦУ, а также избран ее предстоятель. В этот же день УПЦ КП и УАПЦ объявили о самороспуске.

6 января 2019 митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний провел совместную литургию с Константинопольским патриархом Варфоломеем и получил из его рук Томос - указ о фактической независимости новой церкви.