Перша річниця ПЦУ: що змінилося після отримання Томосу

Сьогодні, 15 грудня - перша річниця створення Православної церкви України. Саме в цей день у 2018 році відбувся Об'єднавчий собор українських церков, де був прийнятий статут ПЦУ і обраний її предстоятель. Про становлення єдиної автокефальної церкви - на РБК-Україна.

Парафії ПЦУ

З моменту утворення до складу помісної Православної церкви України увійшло понад 7 тис. парафій, велика частина з яких - парафії УПЦ КП і УАПЦ.

Також триває перехід до ПЦУ парафій УПЦ Московського патріархату. Станом на грудень 2019, до автокефальної Православної церкви України приєдналося 548 колишніх парафій УПЦ МП.

Найбільше число релігійних громад перейшло у Волинській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській областях. У деяких регіонах України процесу перереєстрації парафій протидіють священики УПЦ МП.

Фото: Карта парафій ПЦУ (скріншот wikipedia.org)

Визнання ПЦУ іншими церквами

Після отримання Томосу 6 січня 2019 року ПЦУ була внесена до диптиху автокефальних православних церков Константинопольського патріархату. Раніше офіційно визнаною світовим православ'ям на території України була тільки УПЦ МП.

12 жовтня 2019 Собор Елладської ПЦ виніс рішення про визнання помісної Православної церкви України, 8 листопада подібний висновок зробив Олександрійський патріархат.

Найближчим часом очікується визнання ПЦУ Болгарською і Кіпрською православними церквами. Єпископ ПЦ Чеських земель і Словаччини 20 листопада 2019 провів спільну літургію з Епіфанєм у Михайлівському соборі, що також фактично є визнанням ПЦУ.

Проти автокефалії ПЦУ виступила Російська православна церква. Крім того, РПЦ направила звернення до інших церков із закликом не визнавати створення єдиної помісної незалежної церкви в Україні. Наполягаючи на своїй позиції, в листопаді 2018 року Росія розірвала відносини з Константинопольським патріархатом.

13 березня 2019 Синод Сербської ПЦ також офіційно не визнав Православну церкву України.

Позиція УПЦ МП

УПЦ в складі Московського патріархату не підтримала рішення Вселенського патріархату про надання українській православній церкві автокефалії.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій не дав благословення своїм ієрархам брати участь в Об'єднавчому соборі. У Московському патріархаті заявили, що Собор є "незаконними зборами, оскільки в ньому візьмуть участь представники розкольницьких угруповань".

Також на думку УПЦ МП, Константинополь не мав права скликати будь-які зібрання в Україні і давати автокефалію без згоди всіх канонічних православних церков (включаючи РПЦ).

Фото: Об'єднавчий собор (president.gov.ua)

Церква Московського патріархату продовжила виступати проти створення ПЦУ і після отримання автокефалії.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій заявив, що Томос - це не свобода, а рабство, і новостворена ПЦУ знаходиться в повній залежності від Константинополя.

У квітні 2019 Синод УПЦ МП звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням відкликати Томос, констатувавши "шкоду українському православ'ю".

Предстоятель ПЦУ

На Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 був обраний глава Православної церкви України. Більшість архієреїв підтримали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія.

На голосування також висувалися кандидатури митрополита Вінницького і Барського Симеона (УПЦ МП) і єпископа Вишгородського і Подільського Володимира (УАПЦ). У другому турі за Епіфанія віддали свої голоси 37 архієреїв, за Симеона - 29, Володимир голосів не отримав.

Епіфаній став предстоятелем ПЦУ, очолив Священний Синод, а також отримав титул митрополита Київського і Всієї України.

6 січня 2019 року в Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив Епіфанію Томос про автокефалію ПЦУ.

Епіфаній (в миру Сергій Петрович Думенко) народився 3 лютого 1979 року в Одеській області. Закінчив Київську духовну семінарію, і Київську духовну академію. Професор, доктор наук богослов'я, з 2010 - по 2019 рр. - ректор Київської православної богословської академії, намісник патріарха УПЦ КП Філарета.

Фото: Предстоятель ПЦУ Епіфаній (РБК-Україна)

Митрополит Епіфаній активно веде свій профіль в мережі Facebook. Також у ПЦУ є офіційний акаунт в соцмережі, де регулярно з'являються публікації про позицію церкви щодо актуальних соціальних проблем (вакцинація, отримання біометричних паспортів, ставлення до ЛГБТ-спільноти і т.д.).

Що змінилося після отримання Томосу

З отриманням Томосу ПЦУ стала самостійною, адміністративно незалежною церквою. У той же час, вона є частиною Вселенського патріархату, але з повним самоврядуванням. ПЦУ має право самостійно визнавати святих на своїй території, а також контактувати з іншими церквами без посередників.

У вирішенні спірних управлінських питань останньою інстанцією для автокефальної Православної церкви України є Константинопольський патріархат.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Синод Вселенського патріархату дав дозвіл на створення незалежної помісної церкви в Україні.

На Соборі в Києві 15 грудня представники УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату проголосували за об'єднання, було прийнято статут ПЦУ, а також обраний предстоятель. Цього ж дня УПЦ КП та УАПЦ оголосили про саморозпуск.

6 січня 2019 митрополит Київський і Всієї України Епіфаній провів спільну літургію з Константинопольським патріархом Варфоломієм і отримав з його рук Томос - указ про фактичну незалежність нової церкви.