Парикмахер назвала 5 процедур, которые не советует никому делать

Желаете иметь здоровые и блестящие волосы? Многие из нас готовы на все ради идеальной прически, но не все популярные процедуры являются безопасными.

Какие процедуры не стоит делать, чтобы не испортить локоны, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост известного парикмахера Русланы Белы в Instagram.

Кератин, нанопластика и горячий ботокс

Эти процедуры, обещающие идеальную гладкость, на самом деле разрушают структуру волос и могут быть опасными для здоровья. По словам эксперта, при нагревании специальных смесей выделяется формальдегид - токсичное и канцерогенное вещество. Даже если вам говорят, что средство его не содержит, в составе часто можно найти его производные.

Весомый аргумент: кератиновое выпрямление официально запрещено в таких странах, как Канада и Израиль, из-за доказанного вреда для организма.

Скрабы и пилинги для кожи головы

Скрабирование кожи головы - это не универсальное средство для всех, а серьезная процедура, которую должен назначать исключительно врач-дерматолог после диагностики. Самостоятельное и бесконтрольное использование может разрушить естественный защитный барьер кожи, вызвать сильное раздражение, сухость или даже дерматит.

А популярные "лечебные" ампулы, по словам Русланы, просто не способны проникнуть в волосяную луковицу, поэтому их эффект - это миф.

Полировка волос

Процедура, которая якобы убирает секущиеся кончики, на самом деле является лишь временной маскировкой проблемы. Полировка делает волос тоньше по всей длине, и со временем состояние локонов только ухудшается. Лучшей альтернативой являются регулярные стрижки и качественный домашний уход.

Волшебные таблетки для роста волос

Рынок переполнен витаминами и добавками, обещающими ускорить рост волос. Однако парикмахер подчеркивает: это не работает. Рост волос - это сложный физиологический процесс, который зависит от общего состояния организма, а не от "магических" таблеток. Если бы они действовали локально, волосы росли бы активнее по всему телу, где есть фолликулы.

Краска из масс-маркета

Краска с полки магазина - это массовый продукт, который не может учесть индивидуальные особенности ваших волос: их состояние, пористость, процент седины. Главная опасность, по словам мастера, - неизвестный и часто завышенный процент окислителя, который может сильно повредить волосы.

Только профессионал может подобрать правильную формулу для качественного и безопасного окрашивания.