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У Перу заявили, що РФ завербувала на війну проти України майже 500 громадян країни

08:09 10.08.2026 Пн
2 хв
Що відомо про кількість завербованих та загиблих громадян Перу?
aimg Едуард Ткач
У Перу заявили, що РФ завербувала на війну проти України майже 500 громадян країни Фото: в армію РФ потрапили 459 перуанців (flickr.com)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Міністерстві закордонних справ Перу вперше заявили, що серед їхніх громадян, які були завербовані та брали участь на боці РФ у війні проти України, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання EFE.

Минулої неділі, 9 серпня, в МЗС розповіли, що серед завербованих громадян є як загиблі, так і зниклі безвісти і навіть в полоні.

"Офіційно повідомляється, що 459 перуанців записалися до армії, 11 загинули, 114 зникли безвісти, а 3 потрапили в полон до української армії", - йдеться у заяві.

Також у МЗС уточнили, що з Росії евакуювали загалом 31 громадянина Перу. З них 28 повернулися до себе на батьківщину, а троє залишаються у Європі "за власним бажанням".

Крім того, в заяві містився заклик до перуанців не піддаватися "хибним пропозиціям про роботу, оскільки вони можуть потрапити в мережі злочинної торгівлі людьми". Там наголосили, що для проходження військової служби в будь-якій іншій державі їм необхідно отримати дозвіл від уряду Перу.

Окрім того, у МЗС закликали громадян повідомляти про вербувальників до прокуратури та національної поліції.

Видання EFE також пише, що минулого вівторка родичі перуанців, завербованих Росією, провели демонстрацію перед російським посольством у Лімі. Вони вимагали повернення своїх родичів, особливо поранених, а також закликали надати інформацію про їхнє місцезнаходження.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що Росія завербувала понад 42 тисячі іноземців для війни проти України та планує залучити ще більше до кінця 2026 року. Із них кожен п'ятий уже загинув.

Також днями президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія ухвалила рішення, щоб на неї території для виконання завдань з'явилися ще від 30 до 50 тисяч солдатів з Північної Кореї. Таким чином, північнокорейці отримуватимуть досвід сучасної війни.

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