У Перу заявили, що РФ завербувала на війну проти України майже 500 громадян країни

У Міністерстві закордонних справ Перу вперше заявили, що серед їхніх громадян, які були завербовані та брали участь на боці РФ у війні проти України, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання EFE .

Минулої неділі, 9 серпня, в МЗС розповіли, що серед завербованих громадян є як загиблі, так і зниклі безвісти і навіть в полоні.

"Офіційно повідомляється, що 459 перуанців записалися до армії, 11 загинули, 114 зникли безвісти, а 3 потрапили в полон до української армії", - йдеться у заяві.

Також у МЗС уточнили, що з Росії евакуювали загалом 31 громадянина Перу. З них 28 повернулися до себе на батьківщину, а троє залишаються у Європі "за власним бажанням".

Крім того, в заяві містився заклик до перуанців не піддаватися "хибним пропозиціям про роботу, оскільки вони можуть потрапити в мережі злочинної торгівлі людьми". Там наголосили, що для проходження військової служби в будь-якій іншій державі їм необхідно отримати дозвіл від уряду Перу.

Окрім того, у МЗС закликали громадян повідомляти про вербувальників до прокуратури та національної поліції.

Видання EFE також пише, що минулого вівторка родичі перуанців, завербованих Росією, провели демонстрацію перед російським посольством у Лімі. Вони вимагали повернення своїх родичів, особливо поранених, а також закликали надати інформацію про їхнє місцезнаходження.