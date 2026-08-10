ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Перу заявили, что РФ завербовала на войну против Украины почти 500 граждан страны

08:09 10.08.2026 Пн
2 мин
Что известно о количестве завербованных и погибших граждан Перу?
aimg Эдуард Ткач
В Перу заявили, что РФ завербовала на войну против Украины почти 500 граждан страны Фото: в армию РФ попали 459 перуанцев (flickr.com)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Министерстве иностранных дел Перу впервые заявили, что среди их граждан, которые были завербованы и участвовали на стороне РФ в войне против Украины - есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание EFE.

В прошедшее воскресенье, 9 августа, в МИД рассказали, что среди завербованных граждан есть как погибшие, так и пропавшие без вести и несколько в плену.

"Официально сообщается, что 459 перуанцев записались в армию, 11 погибли, 114 пропали без вести, а 3 попали в плен к украинской армии", - говорится в заявлении.

Также в МИД уточнили, что из России эвакуировали в общей сложности 31 гражданина Перу. Из них 28 вернулись к себе на родину, а трое остаются в Европе "по собственному желанию".

Помимо этого в заявлении содержался призыв к перуанцам не поддаваться "ложным предложениям о работе, поскольку они могут попасть в сети преступной торговли людьми". Там подчеркнули, что для прохождения военной службы в любом ином государстве им необходимо получить разрешение от правительства Перу.

Кроме того, в МИД призвали граждан сообщать о вербовщиках в прокуратуру и национальную полицию.

Издание EFE также пишет, что в прошлый вторник родственники перуанцев, завербованных Россией, провели демонстрацию перед российским посольством в Лиме. Они требовали возвращения своих родственников, особенно раненых, а также призывали предоставить информацию об их местонахождении.

Что еще важно знать

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Россия завербовала более 42 тысяч иностранцев для войны против Украины и планирует привлечь еще больше до конца 2026 года. Из них каждый пятый уже погиб.

Также на днях президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия приняла решение, чтобы на нее территории для выполнения задач появились еще от 30 до 50 тысяч солдат из Северной Кореи. Таким образом, северокорейцы будут получать опыт современной войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Перу Война в Украине
Новости
В РФ атакован Нижнекамский НПЗ в Татарстане: появились кадры
В РФ атакован Нижнекамский НПЗ в Татарстане: появились кадры
Аналитика
РФ выполняет план по ракетам, пауза в обстрелах вряд ли будет: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине РФ выполняет план по ракетам, пауза в обстрелах вряд ли будет: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР