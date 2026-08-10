В Перу заявили, что РФ завербовала на войну против Украины почти 500 граждан страны
В Министерстве иностранных дел Перу впервые заявили, что среди их граждан, которые были завербованы и участвовали на стороне РФ в войне против Украины - есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание EFE.
В прошедшее воскресенье, 9 августа, в МИД рассказали, что среди завербованных граждан есть как погибшие, так и пропавшие без вести и несколько в плену.
"Официально сообщается, что 459 перуанцев записались в армию, 11 погибли, 114 пропали без вести, а 3 попали в плен к украинской армии", - говорится в заявлении.
Также в МИД уточнили, что из России эвакуировали в общей сложности 31 гражданина Перу. Из них 28 вернулись к себе на родину, а трое остаются в Европе "по собственному желанию".
Помимо этого в заявлении содержался призыв к перуанцам не поддаваться "ложным предложениям о работе, поскольку они могут попасть в сети преступной торговли людьми". Там подчеркнули, что для прохождения военной службы в любом ином государстве им необходимо получить разрешение от правительства Перу.
Кроме того, в МИД призвали граждан сообщать о вербовщиках в прокуратуру и национальную полицию.
Издание EFE также пишет, что в прошлый вторник родственники перуанцев, завербованных Россией, провели демонстрацию перед российским посольством в Лиме. Они требовали возвращения своих родственников, особенно раненых, а также призывали предоставить информацию об их местонахождении.
Что еще важно знать
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Россия завербовала более 42 тысяч иностранцев для войны против Украины и планирует привлечь еще больше до конца 2026 года. Из них каждый пятый уже погиб.
Также на днях президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия приняла решение, чтобы на нее территории для выполнения задач появились еще от 30 до 50 тысяч солдат из Северной Кореи. Таким образом, северокорейцы будут получать опыт современной войны.