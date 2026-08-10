В Перу заявили, что РФ завербовала на войну против Украины почти 500 граждан страны

В Министерстве иностранных дел Перу впервые заявили, что среди их граждан, которые были завербованы и участвовали на стороне РФ в войне против Украины - есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание EFE .

В прошедшее воскресенье, 9 августа, в МИД рассказали, что среди завербованных граждан есть как погибшие, так и пропавшие без вести и несколько в плену.

"Официально сообщается, что 459 перуанцев записались в армию, 11 погибли, 114 пропали без вести, а 3 попали в плен к украинской армии", - говорится в заявлении.

Также в МИД уточнили, что из России эвакуировали в общей сложности 31 гражданина Перу. Из них 28 вернулись к себе на родину, а трое остаются в Европе "по собственному желанию".

Помимо этого в заявлении содержался призыв к перуанцам не поддаваться "ложным предложениям о работе, поскольку они могут попасть в сети преступной торговли людьми". Там подчеркнули, что для прохождения военной службы в любом ином государстве им необходимо получить разрешение от правительства Перу.

Кроме того, в МИД призвали граждан сообщать о вербовщиках в прокуратуру и национальную полицию.

Издание EFE также пишет, что в прошлый вторник родственники перуанцев, завербованных Россией, провели демонстрацию перед российским посольством в Лиме. Они требовали возвращения своих родственников, особенно раненых, а также призывали предоставить информацию об их местонахождении.