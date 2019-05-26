В Перу в результате землетрясения погиб один человек

В Перу в результате землетрясения магнитудой 8 баллов, которое произошло утром 26 мая, погиб 1 человек, еще 11 получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перуанское издание La República.

Отмечается, что один человек погиб в результате падения камней в регионе Кахамарка.

Также президент страны Мартин Визкарра заявил, что двух пострадавших доставят в госпиталь в Лиме так, как им требуется специальное лечение.

Напомним, утром 26 мая на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба. Очаг залегал на глубине 115 км. Землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу.

Также в результате землетрясения 18 зданий были полностью разрушены, а еще 27 получили повреждения. Также в результате происшествия был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре. Пострадали здания трех учебных и трех медицинских центров, два храма в регионах Сан Мартин и Амасонас.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале 2019 года в результате землетрясения магнитудой 5,7 на северном японском острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере три человека. Более 70 жилых домов тогда остались без водоснабжения. Также в регионе частично было приостановлено железнодорожное сообщение.

Кроме того, 14 мая у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,5. Сообщалось об угрозе возникновения цунами. Эпицентр подземных толчков находился в 45 км к северо-востоку от города Кокопо. Подземные толчки залегали на глубине 10 км.