У Перу в результаті землетрусу загинула одна людина

У Перу в результаті землетрусу магнітудою 8 балів, яке сталося вранці 26 травня, загинула 1 людина, ще 11 отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перуанське видання La República.

Наголошується, що одна людина загинула в результаті падіння каменів у регіоні Кахамарка.

Також президент країни Мартін Визкарра заявив, що двох постраждалих доставлять в госпіталь в Лімі так, як їм потрібне спеціальне лікування.

Нагадаємо, вранці 26 травня на півночі Перу стався землетрус магнітудою 8 балів. Епіцентр землетрусу розташовувався в 80 км на південний схід від району Лагунас, приблизно в 190 км на схід від міста Мойобамба. Вогнище залягало на глибині 115 км. Землетрус відчувався в більшості міст Перу.

Також в результаті землетрусу 18 будинків були повністю зруйновані, а ще 27 отримали пошкодження. Також в результаті події был завдано збитків дорожньої інфраструктури. Постраждали будівлі трьох навчальних та трьох медичних центрів, два храми в регіонах Сан Мартін і Амасонас.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в лютому 2019 року в результаті землетрусу магнітудою 5,7 на північному японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше три людини. Понад 70 житлових будинків тоді залишилися без водопостачання. Також в регіоні частково було припинено залізничне сполучення.

Крім того, 14 травня біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,5. Повідомлялося про загрозу виникнення цунамі. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 45 км на північний схід від міста Кокопо. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км.