В Перу произошли два землетрясения

На юге Перу 31 мая произошли два землетрясения. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Первое землетрясение магнитудой 6 произошло в 32 км от перуанского города Лампа. Очаг толчков залегал на глубине 153 км.

Второе землетрясение произошло силой 4,5 балла.

Напомним, 25 мая в Новой Зеландии во время выступления премьер-министра страны Джасинды Ардерн произошло мощное землетрясение.

В Иране 24 мая произошло мощное землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера, в результате были серьезно повреждены исторические памятники.

Также РБК-Украина писало о мощное землетрясение на юго-западе Китая, в результате которого четыре человека погибли и 23 получили травмы.